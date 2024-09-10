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Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Крылья Советов» в МХЛ

10 сентября 2024 12:01
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В Молодежной хоккейной лиге России «Динамо-Шинник» вновь взяли верх над «Крыльями Советов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Крылья Советов» в МХЛ-1

Победили белорусы с запасом – 6:2. Дубль оформил Шидловский. Шайбу и ассист записал на личный счет Салыго, который накануне был признан лучшим исполнителем недели в МХЛ. В турнирной таблице коллектив из Бобруйска делит первое место серебряного дивизиона с «Красной армией». Впереди у подопечных Андрея Михалева встречи с командами, представляющими более сильную группу. Так что потерь очков наверняка избежать не удастся.

# Хоккей

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