Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Крылья Советов» в МХЛ

Победили белорусы с запасом – 6:2. Дубль оформил Шидловский. Шайбу и ассист записал на личный счет Салыго, который накануне был признан лучшим исполнителем недели в МХЛ. В турнирной таблице коллектив из Бобруйска делит первое место серебряного дивизиона с «Красной армией». Впереди у подопечных Андрея Михалева встречи с командами, представляющими более сильную группу. Так что потерь очков наверняка избежать не удастся.