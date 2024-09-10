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Минское «Динамо» уступило московскому «Спартаку» в КХЛ

10 сентября 2024 12:03
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Минское «Динамо» неудачно начало выездную серию матчей в чемпионате КХЛ. «Зубры» вчистую проиграли конкуренту в борьбе за плей-офф московскому «Спартаку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило московскому «Спартаку» в КХЛ-1

При этом стартовали белорусы вполне пристойно, забросив в первом периоде две безответные шайбы. Увы, на этом атакующий потенциал иссяк. Во второй 20-минутке уже хозяева полностью контролировали ситуацию на льду, поразив наши ворота четырежды. А в заключительном отрезке «Спартак» довершил разгром. Москвичи сильнее – 5:2. Следующий матч подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют 11 сентября с подольским «Витязем».

# Хоккей

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