Минское «Динамо» уступило московскому «Спартаку» в КХЛ

При этом стартовали белорусы вполне пристойно, забросив в первом периоде две безответные шайбы. Увы, на этом атакующий потенциал иссяк. Во второй 20-минутке уже хозяева полностью контролировали ситуацию на льду, поразив наши ворота четырежды. А в заключительном отрезке «Спартак» довершил разгром. Москвичи сильнее – 5:2. Следующий матч подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют 11 сентября с подольским «Витязем».