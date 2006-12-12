Сборная Беларуси по плаванию обновляет рекорды!

11 декабря в белорусскую столицу из Хельсинки вернулась сборная Беларуси по плаванию. Чемпионат Европы на короткой воде, завершившийся накануне в финской столице сложился для нашей команды успешно. Отечественные пловцы стартовали в восьми финальных заплывах. В одном из них - на стометровой дистанции комплексом - Светлана Хохлова завоевала "бронзу".

Самолет из Риги, несмотря на сгустившийся над окрестностями белорусской столицы туман, приземлился вовремя. Несколько минут ожидания - и вот бронзовый призер чемпионат Европы Светлана Хохлова довольная и веселая принимает поздравления. И хотя в ее активе уже есть серебро европейкой пробы, завоеванное два с половиной года назад в Мадриде, на короткой воде это первый успех.

Среди встречающих - не только родные и близкие, но и люди в военной форме. Прямо в аэропорту из рук председателя спортивного комитета вооруженных сил страны полковника Алексея Мирошниченко Светлана получила погоны прапорщика.

Александра Герасименя, на прошлогоднем чемпионате в Триесте отметившаяся "бронзой", сейчас на своих коронных 50 метрах на спине в Хельсинки была четвертой. А в полуфинале удалось обновить рекорд страны: 27,57 секунды.

Тренерский штаб выступлением команды на чемпионате Европы остался доволен. Ведь наконец-то порадовали и мужчины. Станислав Неверовский с лучшим временем в истории белорусского плавания финишировал пятым в финале ста метров вольным стилем. Давно такого не было. А юное дарование - Павел Санкович, которому нет еще и шестнадцати, сумел дважды обновить национальные рекорды.