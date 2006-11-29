Слепые тоже играют в футбол

В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, проходит Кубок мира по футболу среди слепых. В нем принимают участие сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Франции, Великобритании, Парагвая, Кореи и Японии. Фаворитом нынешнего чемпионата считается сборная Аргентины "Летучие мыши".

:Это не футбольный стадион Кубка мира, и даже не стандартное поле для игры. Его размер всего лишь 40 на 20 метров. Однако азарт бушует уже не один день. Все команды настроены на победу, не менее увлечены и зрители.

Слепые играют в футбол по особым правилам. Каждая из команд имеет по четыре игрока и зрячего вратаря. По краям поля - углубления, которые служат своеобразным ориентиром. В отличие от классического футбола, на матчах слепых от болельщиков требуется строжайшее соблюдение тишины. Здесь используется специальный звенящий мяч для определения направления. Бролельщики понимают ситуацию и соблюдают тишину, хотя эмоции, иногда бьют через край. Руководят игрой каждой из команд вратарь, тренер и так называемые "глашатаи", которые располагаются сзади ворот соперника.



Это своего рода "звуковые информаторы", которые сообщают футболистам о ситуации на поле. Однако, ход игры - приоритет игроков. От них зависит и ее исход.