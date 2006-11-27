Юные любители футбола играют не хуже профессионалов

Только один день осенью минский футбольный манеж, целиком и полностью - во власти юных любителей этой игры.

К участию в уже ставших традиционными соревнованиях "Лиги детского футбола" не допускаются те, кто посещает специализированные секции. Все это отдаленно напоминает турнир "Золотая шайба", но естественно со своими футбольными в противовес хоккейным особенностями.

:Владимир Владимирович Самусевич никогда и не думал, что будет самым тесным образом связан с детским спортом и в частности с футболом. Просто однажды понял, что хватит рассуждать о массовом детском спорте, надо, как говорится, "браться за дело и честно тянуть свою лямку". Так несколько лет назад в столице появилась "Лига детского футбола" и стали проводиться первые турниры для воспитанников детских домов и приютов, ребят из неблагополучных семей и подростков, стоящих на учете в милиции, потом подтянулись и "дворовые команды". Естественно стали расти и результаты. Не без гордости председатель "Лиги детского футбола" отмечает, что в турнире "Кожаный мяч", участвуя наравне с ребятами из специализированных футбольных школ, его воспитанники стали призерами в двух возрастных группах, но и это еще не все.

В следующем году на турнир в Польшу поедут уже несколько сборных. И возможно, ребята вернутся домой уже не в ранге призеров, а чемпионами. Сейчас на турнире за призы боролись почти 70 команд всех школьных возрастов. Не забыли и про девочек, им футбол, кстати, тоже нравится.

И взрослые времени даром не теряли. Организаторы для тренеров и гостей придумали конкурс, естественно футбольный.