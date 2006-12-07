"Звезды на льду" в Беларуси!

В Гомеле начинает работу школа по фигурному катанию Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой. Соглашение о создании такой школы было подписано более месяца назад. Она будет действовать на базе Ледового Дворца, где работает отделение по фигурному катанию.

6 декабря Ирина Лобачева проведет первый урок - мастер-класс для юных гомельских фигуристов. В последующем известная спортсменка будет регулярно приезжать в областной центр для проведения таких занятий. Кроме того, в работе с детьми будут задействованы и другие российские тренеры, чьи воспитанники добивались заметных спортивных результатов.