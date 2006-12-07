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"Звезды на льду" в Беларуси!

07 декабря 2006 13:24
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В Гомеле начинает работу школа по фигурному катанию Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой. Соглашение о создании такой школы было подписано более месяца назад. Она будет действовать на базе Ледового Дворца, где работает отделение по фигурному катанию.
6 декабря Ирина Лобачева проведет первый урок - мастер-класс для юных гомельских фигуристов. В последующем известная спортсменка будет регулярно приезжать в областной центр для проведения таких занятий. Кроме того, в работе с детьми будут задействованы и другие российские тренеры, чьи воспитанники добивались заметных спортивных результатов.

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