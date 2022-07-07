Прямой эфир

Минское «Динамо» отыграло первый матч в Лиге конференций с Черногорией

07 июля 2022 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций завершило матч против черногорского «Дечича», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» отыграло первый матч в Лиге конференций с Черногорией-1

Команды на международном поле встречались впервые. Итоговые цифры противостояния – 1:1. Ответный поединок состоится в Черногории 14 июля. Победитель по сумме двух дуэлей выйдет во второй отборочный этап.

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Егор Герасимов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Порту
07 июля 2022 17:46

Белорус Егор Герасимов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Порту

Участвуют около 400 юных спортсменов. Спартакиада по лёгкой атлетике стартовала в Минске
07 июля 2022 17:22

Участвуют около 400 юных спортсменов. Спартакиада по лёгкой атлетике стартовала в Минске

Александр Богданович переизбран председателем Федерации хоккея Беларуси
07 июля 2022 17:20

Александр Богданович переизбран председателем Федерации хоккея Беларуси