Минское «Динамо» отыграло первый матч в Лиге конференций с Черногорией

Новости Беларуси. Минское «Динамо» в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций завершило матч против черногорского «Дечича», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды на международном поле встречались впервые. Итоговые цифры противостояния – 1:1. Ответный поединок состоится в Черногории 14 июля. Победитель по сумме двух дуэлей выйдет во второй отборочный этап.