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Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира

14 декабря 2015 19:33
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира. В воскресенье вечером наша национальная команда провела заключительный матч группового этапа. В Хорватском Оисеке белорусы разошлись миром со шведами (2:2). В другом матче группы азербайджанцы разошлись миром с хорватами (4:4).

Закавказская сборная заняла первое место, а белорусы при равенстве очков обошли хорватов за счет победы в личной встрече. Жеребьевка матчей плей-офф пройдет 12 февраля в Белграде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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