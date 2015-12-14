Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира. В воскресенье вечером наша национальная команда провела заключительный матч группового этапа. В Хорватском Оисеке белорусы разошлись миром со шведами (2:2). В другом матче группы азербайджанцы разошлись миром с хорватами (4:4).

Закавказская сборная заняла первое место, а белорусы при равенстве очков обошли хорватов за счет победы в личной встрече. Жеребьевка матчей плей-офф пройдет 12 февраля в Белграде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».