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Майка национальной сборной Беларуси пополнила фонд музея хоккея в Гомеле

11 декабря 2015 10:32
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Новости Беларуси. Символичным экспонатом пополнился Гомельский музей хоккея – спортивной формой. На майке национальной сборной будут оставлять свои автографы все воспитанники гомельской школы. Речь о тех, кто войдет в состав главной команды страны. Гомель для этой акции выбран неслучайно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Рачковский, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:
Гомель действительно сегодня стал одним из самых мощных центров по развитию хоккея в Республике Беларусь. И Федерация тоже будет подключаться, будет помогать, чтобы этот центр развивался дальше даже в более расширенном формате. 

# Хоккей Беларуси # Игорь Рачковский

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