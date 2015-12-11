Майка национальной сборной Беларуси пополнила фонд музея хоккея в Гомеле

Новости Беларуси. Символичным экспонатом пополнился Гомельский музей хоккея – спортивной формой. На майке национальной сборной будут оставлять свои автографы все воспитанники гомельской школы. Речь о тех, кто войдет в состав главной команды страны. Гомель для этой акции выбран неслучайно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Рачковский, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Гомель действительно сегодня стал одним из самых мощных центров по развитию хоккея в Республике Беларусь. И Федерация тоже будет подключаться, будет помогать, чтобы этот центр развивался дальше даже в более расширенном формате.