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Сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира

01 июня 2021 21:03
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Новости Беларуси. Матчем с командой России сборная Беларуси по хоккею попрощалась с чемпионатом мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок доставил в основном негативные эмоции.

Сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира-1

Сущим кошмаром показался первый период. В течение 20 минут подопечные Михаила Захарова капитулировали пять раз. Причем на то, чтобы открыть счет, россиянам понадобилось 36 секунд. А спустя еще 4 минуты они развили преимущество. После этого Шостак отправился отдыхать. Однако его сменщик Колосов также значительно подпортил личную статистику, пропустив трижды – 0:5 уже после стартового отрезка.

Сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира-4

После антракта россияне обороты сбавили и белорусы уже чаще создавали опасные моменты у ворот неприятеля. Но забросить так и не получилось. Третий период также проходил в более-менее равной борьбе. Наши парни даже перебросали оппонента. Однако количество не превратилось в качество. А вот соседи дивиденды извлекли. Итог – поражение 0:6.

# Чемпионат мира по хоккею # Михаил Захаров # Константин Шостак # Алексей Колосов # Фотофакт

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