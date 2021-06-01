Сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира

Новости Беларуси. Матчем с командой России сборная Беларуси по хоккею попрощалась с чемпионатом мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок доставил в основном негативные эмоции.
Новости Беларуси. Матчем с командой России сборная Беларуси по хоккею попрощалась с чемпионатом мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок доставил в основном негативные эмоции.
Сущим кошмаром показался первый период. В течение 20 минут подопечные Михаила Захарова капитулировали пять раз. Причем на то, чтобы открыть счет, россиянам понадобилось 36 секунд. А спустя еще 4 минуты они развили преимущество. После этого Шостак отправился отдыхать. Однако его сменщик Колосов также значительно подпортил личную статистику, пропустив трижды – 0:5 уже после стартового отрезка.
После антракта россияне обороты сбавили и белорусы уже чаще создавали опасные моменты у ворот неприятеля. Но забросить так и не получилось. Третий период также проходил в более-менее равной борьбе. Наши парни даже перебросали оппонента. Однако количество не превратилось в качество. А вот соседи дивиденды извлекли. Итог – поражение 0:6.