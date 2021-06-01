Сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира

Новости Беларуси. Матчем с командой России сборная Беларуси по хоккею попрощалась с чемпионатом мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок доставил в основном негативные эмоции.

Сущим кошмаром показался первый период. В течение 20 минут подопечные Михаила Захарова капитулировали пять раз. Причем на то, чтобы открыть счет, россиянам понадобилось 36 секунд. А спустя еще 4 минуты они развили преимущество. После этого Шостак отправился отдыхать. Однако его сменщик Колосов также значительно подпортил личную статистику, пропустив трижды – 0:5 уже после стартового отрезка.