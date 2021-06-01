«Я просто обожаю футбол». В Могилёве стартовал второй этап отбора на «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. Второй отборочный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба стартовал в Могилеве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шесть лучших команд в трех возрастных категориях, а также дружина девочек смогли пройти зональный отбор, в котором приняли участие 104 коллектива. Теперь ребята поспорят за путевки в главный старт, который состоится в сентябре в Минске. В борьбу включилась младшая группа: это мальчики 2011-2012 годов рождения и девочки 2010-2012-х. Участники играют по круговой системе каждый с каждым. Кто набирает наибольшее количество очков, тот и становится финалистом.

Евгений Белоусов, организатор турнира:

Каждый год проводятся соревнования среди девочек в рамках этого мероприятия. Финалисты у нас будут сегодня определены, и девочки поедут на республиканские соревнования. Наравне будут играть с мальчиками.

Маргарита Боброва, участница турнира:

Я просто обожаю футбол. Я все лето буду играть в футбол и хочу продвигаться дальше, чтобы потом заниматься большим футболом.