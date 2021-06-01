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Мини-футбол. «Столица» сравняла счёт в полуфинальной серии чемпионата Беларуси

01 июня 2021 21:00
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Новости Беларуси. «Столица» победила ВРЗ в ответном матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу. Таким образом, счет в серии стал ничейным – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. «Столица» сравняла счёт в полуфинальной серии чемпионата Беларуси-1

В отличие от первого свидания, которое подарило множество голов и даже послематчевые пенальти, нынче судьбу противостояния решил один-единственный точный удар. Хотя опасных моментов хватало и у тех, и у других ворот, долгое время никому не удавалось изменить стартовые нули. И когда казалось, что матч вновь затянется, свое веское слово сказал Тарас Королишин. Он отличился на 39-й минуте.

«Столица» сильнее 1:0. Таким образом, в этой серии паритет 1:1.

# Футбол Беларуси # Тарас Королишин # Фотофакт

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