Мини-футбол. «Столица» сравняла счёт в полуфинальной серии чемпионата Беларуси

В отличие от первого свидания, которое подарило множество голов и даже послематчевые пенальти, нынче судьбу противостояния решил один-единственный точный удар. Хотя опасных моментов хватало и у тех, и у других ворот, долгое время никому не удавалось изменить стартовые нули. И когда казалось, что матч вновь затянется, свое веское слово сказал Тарас Королишин. Он отличился на 39-й минуте.

«Столица» сильнее 1:0. Таким образом, в этой серии паритет 1:1.