Сборная Беларуси по хоккею впервые в своей истории обыграла действующих чемпионов мира сборную Чехии – 3:2

Как ни странно, первый матч сборной на «Минск-Арене» аншлага не собрал. Менее восьми тысяч – это не показатель на фоне аншлагов минского «Динамо». Что отпугнуло зрителей – далекий от оптимального состав чешской дружины или просто погода? Нам остается только гадать.

Однако надо сказать: кто предпочел походу на хоккей бдение у телевизора, почти не прогадал. В режиме подготовки и чемпионы мира, и белорусы предложить настоящее зрелище не смогли. По крайней мере, на протяжении первых 40 минут игры.

Счет был открыт во втором периоде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И не случайно – этот отрезок хозяева провели сильнее. Алексей Ефименко завершил острую контратаку – 1:0. Вторая шайба в воротах Якуба Штепанека оказалась в начале заключительной трети, когда чехи остались втроем. Сергей Демагин расположился на синей линии и отлично справился с ролью атакующего защитника.

Только с этого момента, будем считать, матч и начался по-настоящему. Чехи вдруг изыскали откуда-то прежде скрытые резервы и устроили настоящий штурм ворот Мезина. Петр Пруша реализовал численный перевес в двух игроков, а Роман Червенко за 12 секунд до такой желанной финальной сирены обеспечил соперникам овертайм.

А там подоспела и серия буллитов. Решил ее исход дебютант белорусской команды Андрей Степанов. 3:2 – это победа. Девятого апреля сыграем с чемпионами мира в Бобруйске.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Я бы отметил самоотверженную игру всех наших ребят. Они играли против хорошей команды. Играли хорошо. В обороне действовали очень строго, самоотверженно. Плюс отличная игра нашего вратаря.

Алексей Ефименко, сборная Беларуси:

Это же действующие чемпионы мира. Какой бы ни был у них состав, всегда приятно обыграть их.

Было сказано перед игрой, что сборная Беларуси никогда еще не одерживала победу над сборной Чехии. Поэтому вдвойне приятно.

Андрей Степанов, сборная Беларуси:

Игра совершенно другого уровня. Клубная игра и соревнования сборной – это две разные вещи. Конечно, отличаются даже психологически.

К тому же, это первая игра. А первое в жизни всегда волнительно. Надо немного времени для адаптации. А так все отлично.