Дмитрий Кравченко, ХК «Неман»: Пусть Михаил Захаров готовится. Один на один я бы нос ему сломал

Кубок Президента вручался «Юности» под несмолкающий свист гродненских трибун. А уже после пресс-конференции «Юность» и ее тренера, наверняка, будут освистывать по всей стране во всех обстоятельствах. Скандальное высказывание Захарова вашему вниманию без купюр.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

В «Немане» я команду не видел. Смешнее команды в плей-офф я не видел. Они хоть раз до ворот доехали сегодня? Ни одного момента.

Сейчас будем готовиться к чемпионату Беларуси следующего года.

Кто придумал про КХЛ? Мы играем в чемпионате Беларуси в следующем сезоне. Первый раз от вас слышу про КХЛ.

«Неман» выиграет столько, сколько мы решим. То, что они здесь вытворяют, мне стыдно за них. Как мы хотели, так весь плей-офф и играли. В кошки-мышки. Слабей и беззубей команды в плей-офф я еще не видел.

Чем бы ни были вызваны эти слова, они полностью укладываются в понятие «неспортивное поведение». Если не юридически, то по факту.

А вот Дмитрий Кравченко в ответ от оскорблений удержался, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Все болеют не против «Юности», а против Михаила Михайловича. Он, может быть, в чем-то и хорош. Но я не хочу говорить плохо. Дело в том, что я так не привык.

Если бы мы с ним остались, то поговорили бы. А за глаза я не хочу говорить.

Я хочу поблагодарить команду «Юность» без тренера.

Можно говорить так, когда ты выиграл. Но вы не представляете, как у него тряслись руки перед игрой. Он уже говорил все, что угодно. А, может быть, он этим и обыграл. Я этого не знаю.

Пусть Михаил Михайлович готовится. Если хочет что-то высказать в глаза, пусть высказывает. Но только один на один. Потому что при свидетелях я драться не буду. Я этого боюсь. А нос бы я ему сломал. Это честно.

Интересно получается: до этой перепалки есть дело только вам, болельщикам, и нам, журналистам. Федерация молчит, как в рот воды набравши.

Тому есть причина. Наш регламент гласит: «Разрешение споров при возникновении ситуаций, разрешение которых возможно на основании данного регламента, возлагается на Дисциплинарный комитет».

Но в регламенте соответствующего пункта мы не отыскали.

Однако точку ставить рано. В том же регламенте написано: «При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании данного регламента, решение принимается Исполкомом ФХ РБ». Ему и клюшку в руки. Вместе с шайбой.