Подготовка национальной сборной Беларуси по хоккею к чемпионату мира: пополнение, дебютанты и ожидание лидеров

Седьмого апреля на «Минск-Арене» во всю кипела подготовка к шоу с Чехами, поэтому тренировку сборная проводила на конькобежном стадионе. Особых неудобств это не создало. Тем более, что после удачного выезда в Смоленск настроение в команде отличное.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Все ребята отыграли и с хорошим желанием и с самоотдачей. Я думаю, что физическое состояние было на хорошем уровне. Есть моменты, которые нам необходимо было скорректировать после игр. Это определенные нюансы игры в средней зоне. Конечно, у нас есть вопросы и с линией обороны. Она претерпевает и претерпит изменения. Но, в принципе, в любом случае этот спарринг был полезным.

Почему матч Евровызова россияне решили провести в Смоленске, так и осталось загадкой. Местный Дворец на 800 мест никак по рангу для поединков национальных сборных не годится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зато билеты, раскупленные буквально за два часа, стоили приличных денег: до 100 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.

Если в пятницу наша команда уступила по буллитам (2:3), то в субботу состоялся реванш. Михалев, Коробов, Мелешко, Ефименко, Филичкин и Кулаков принесли гостям победу – 6:4.

Открытием турнира можно, пожалуй, назвать связку Осипов – Ефименко. Каждый из них забросил по шайбе, а дебютант сборной Осипов еще и дважды ассистировал партнерам.

Заслужив похвалу от Занковца, нападающий «Металлурга» явно повысил свои шансы на поездку в Братиславу.

Никита Осипов, национальная сборная Беларуси:

Дебют прошел очень хорошо. Конечно, доволен, что попал в сборную. Еще, наверное, неплохо сыграл, набрал какие-то очки. Но есть еще над чем работать.

Матчи были очень интересные, быстрые. Уровень, конечно, отличается от чемпионата, потому что все надо делать и принимать решения быстрее. Если говорить о своей игре, то надо в обороне четче играть.

Пусть меня оценивает тренер.

Впрочем, по возвращении из Смоленска конкуренция за место в составе возросла. Все потому, что присоединились к команде финалисты: Шабанов, Горошко и Кислый из «Неман», Рядинский, Степанов и Китаров из «Юности». Таким образом, хоть минчане финал выиграли, в сборной у них ничья – по три игрока.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Мне кажется, что в «Юности» очень сильная легионерская линия.

Появление недавно получившего белорусский паспорт Андрея Степанова в национальной команде хочется поприветствовать. Интересно, как у него сложится под началом Эдуарда Занковца.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Мы рассматриваем его как кандидата на чемпионат мира. В тренировочном процессе он производит хорошее впечатление. В коллективе то же самое. Поэтому, в принципе, у него есть большие шансы для того, чтобы попасть в сборную.

Где у сборной нынче проблемы, так это в обороне. Денисов и Готовец еще заняты клубными делами, Усенко травмирован, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Получил травму и Хоромандо, в связи с чем временно вернулся отправленный было домой Филичкин. В этой ситуации повышаются шансы Романа Граборенко, который в матче с Чехией официально дебютировал в национальной команде.

Роман Граборенко, национальная сборная Беларуси:

Я бы не сказал, что это было неожиданным. Мой агент разговаривал с главным тренером, поэтому они меня ждали. Как только сезон закончился, я сразу приехал. Рад этому вызову.

Это первый мой сбор. Очень интересно играть, много хороших имен, поэтому это отличный опыт для меня.

Граборенко прошлый сезон провел в Юниорской лиге Квебека в «Кричащих орлах» из Крейтбретана. А в планах юного защитника – высоты NHL.

Роман Граборенко, национальная сборная Беларуси:

Думаю, что чемпионат мира поспособствует этому.

Вратарей нынче в сборной трое: Мезин, Шабанов и Мильчаков. Их шансы попасть на чемпионат мира довольно высоки. Ведь Виталий Коваль едва приступил к тренировкам. Впрочем, восстановление его от травмы проходит довольно быстро.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Последний сеанс связи был перед отъездом в Смоленск. Он как раз приезжал в Минск. Пока у него идет восстановление не быстрее, чем прогнозировали врачи. Скорее всего, в десятых числах он сможет выйти на лед.

Ждет в сборной и Михаила Грабовского, чей «Торонто» в плей-офф, наверняка, не сыграет. Причем, может Миша присоединиться к команде еще в Минске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

С Мишей мы разговаривали последний раз недели три назад. Он сказал, что никаких проблем у него со здоровьем нет, кроме каких-то мелких болячек. Он с удовольствием приедет. Возьмет на отдых буквально несколько дней, потому что больше отдыхать не хочет. Поэтому мы надеемся увидеть его уже, наверное, после игр с Данией.