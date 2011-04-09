Детско-юношеский хоккей в Беларуси. Почему спортсмены уже не становятся звездами?

Новополоцкая кузница хоккейных кадров сегодня переживает не лучшие времена. Некогда вторая после минской «Юности» СДЮШОР «Химик» все чаще остается за чертой призеров в различных турнирах.

Сегодня в новополоцкой хоккейной школе занимается 285 юных спортсменов. Среди них – жители Полоцка, Новополоцка и района. С ними работает 12 тренеров, семеро из которых – специалисты первой категории.

В Минске несколько детско-юношеских спортивных школ по хоккею, а «Динамо» из них самая молодая. Создана она была всего шесть лет назад. Выпускников эта школа пока не дала, однако есть надежда, что через пару тройку лет отсюда выйдут хоккеисты, которые смогут создать конкуренцию старожилам нашего хоккея.

Александр Журавский, директор ДЮСШ «Динамо»:

За шесть неполных лет у нас организовано семь возрастных групп.

Порядка 200 человек занимается у нас в школе, работает восемь тренеров.

За последнее время количество хоккейных школ в Беларуси неуклонно растет, а звезд больше не становится. Причины разные. В Новополоцке до сих пор не решена проблема с автобусом: старые пришли в негодность, а новые до сих пор не приобретены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Леденков, СДЮШОР «Химик»:

Это не автобусы, а хлам, который давно надо списывать. На них, как нам говорили, еще ездили братья Костицыны. Невозможно на 30-летнем автобусе ехать, например, в Брест.

Зато появилась приятная новость: детским тренерам наконец-то подняли зарплату.

Алексей Галай, тренер СДШОР «Химик»:

Наверное, за счет бюджетных средств. В принципе, могу сказать, что я получаю равноценные работе деньги.

Каждый хоккеист, выходя из команды, должен понимать, что идет не в команду мастеров, а работать с детьми. И деньги здесь не должны стоять на первом месте.

В Минске также с оплатой труда тренеров проблем в последнее время не возникает. Часть ее обеспечивает государство, часть – благодетели из «Динамо». В итоге выходит вполне приличная сумма.

Александр Журавский, директор ДЮСШ «Динамо»:

В разных городах по-разному. В нашей школе зарплата достойная. Она даже по стране в целом достойна, если брать среднестатистические показатели.

Сергей Белов, тренер ДЮСШ «Динамо»:

На каком-то заседании говорилось, что детский тренер должен получать около 700 долларов в эквиваленте. Я считаю, что это нормально.

Ни для кого не секрет, что хоккей считается элитным видом спорта. Одна только форма чего стоит. Однако это не останавливает настоящих энтузиастов, которые хотят видеть своих чад на льду.

Виктор Леденков, СДЮШОР «Химик»:

Хоккей – это дорогой вид спорта. Если не хватает средств у школы, родители должны были думать, куда они детей привели. Значит, надо было вести в плавание. Вкладывать средства надо в своих детей.

Несмотря на помощь клуба, динамовской школе просто не под силу полностью оплачивать экипировку и отправлять детей в поездки, обеспечивать их жильем и питанием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ситуацию спасают родители.

Александр Журавский, директор ДЮСШ «Динамо»:

На протяжении первых четырех лет мы имели и выдавали бесплатно для начинающих конки, перчатки и шлемы. Со временем этот «прокат» изжил себя, потому что мы его посчитали нецелесообразным.

Кто хочет, как показала практика, тот находит возможности приобрести для себя коньки. И это иногда стимулирует.

Вот так. Несмотря на все нюансы, не так все и плохо с детским хоккеем, как принято говорить. Нам остается ждать результатов.

Александр Журавский, директор ДЮСШ «Динамо»:

Не назвал бы состояние, в котором находится сейчас детский хоккей, кризисом. Он все равно развивается.

Сергей Белов, тренер ДЮСШ «Динамо»:

Надо просто больше внимания обращать на детский хоккей. И не будет никакого кризиса.