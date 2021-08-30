Сборная Беларуси по хоккею в матче за путёвку на Олимпиаду проиграла Словакии

Новости Беларуси. В решающем матче за путевку на Олимпийские игры в Пекине сборная Словакии нанесла поражение белорусам со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период был за соперником, а вот во втором периоде белорусы забросили шайбу и пытались сразить словаков на протяжении оставшегося игрового времени, но, увы, не вышло. Белорусы показали самоотверженную игру, проявили характер и боролись до конца. Подопечные Крэйга Вудкрофта показали достойную игру.