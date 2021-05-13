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«Мешков Брест» уступил «Барселоне» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

13 мая 2021 16:01
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» достойно провел первый четвертьфинальный матч гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На родном паркете белорусы лишь в концовке уступили одной из самых титулованных дружин на планете – испанской «Барселоне».

«Мешков Брест» уступил «Барселоне» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов-1

Большую часть времени команды провели в равной борьбе. Да, практически все время в счете лидировали гости. Однако их отрыв редко составлял более трех мячей. И только под занавес противостояния, выдав отменный спурт, «Барса» все же взяла верх. Финальные цифры – 33:29. У нас самым результативным стал Никита Вайлупов, который забросил 11 мячей.

«Мешков Брест» уступил «Барселоне» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов-4

Ответная встреча пройдет 20 мая в Барселоне.

# Гандбол # Никита Вайлупов # Фотофакт

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