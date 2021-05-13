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В заявке около сотни спортсменов. В Ратомке стартовали международные соревнования по троеборью

13 мая 2021 20:43
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Новости Беларуси. В Ратомке стартовали международные конные соревнования по троеборью. Представительство разнообразием не отличается: не считая наших спортсменов, посетили турнир лишь россияне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заявке около сотни спортсменов. В Ратомке стартовали международные соревнования по троеборью-1

Однако от этого свою статусность турнир не потерял. Всего в заявке около сотни спортсменов. Выступают они как и в самой элитной категории «четыре звезды», так и в менее престижных программах.

13 мая в расписании соревнований значилась манежная езда, и открыли ее именно с четырехзвездочной программы. Первая строчка осталась за белорусом Александром Фоминовым и его подопечным по кличке Мартини. К слову, параллельно международному старту также проходят и республиканские соревнования по все тому же троеборью.

В заявке около сотни спортсменов. В Ратомке стартовали международные соревнования по троеборью-4

Владимир Краевский, главный судья соревнований:
Задача на этом турнире у нас – подтверждение квалификации, подтверждение также квалификации к чемпионату Европы, юношеским, юниорским, завоевание лицензий для этих турниров, также опыт для наших спортсменов и лошадей для участия в престижном турнире международного уровня. Мы постоянно конкурируем с нашими соседями-россиянами на фоне международных соревнований. То мы, то они в лидирующей позиции. Но соревнования сегодня только начались, и мы увидим результат. Надеемся, конечно, что наши ребята достойно выступят.

В заявке около сотни спортсменов. В Ратомке стартовали международные соревнования по троеборью-7

Соревнования в Ратомке продлятся до 16 мая. Полевые испытания пройдут в субботу, 15 мая, а на финальный день запланировано преодоление препятствий.

# Конный спорт # Владимир Краевский # Александр Фоминов # Фотофакт

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