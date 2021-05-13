В заявке около сотни спортсменов. В Ратомке стартовали международные соревнования по троеборью

Новости Беларуси. В Ратомке стартовали международные конные соревнования по троеборью. Представительство разнообразием не отличается: не считая наших спортсменов, посетили турнир лишь россияне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако от этого свою статусность турнир не потерял. Всего в заявке около сотни спортсменов. Выступают они как и в самой элитной категории «четыре звезды», так и в менее престижных программах.

13 мая в расписании соревнований значилась манежная езда, и открыли ее именно с четырехзвездочной программы. Первая строчка осталась за белорусом Александром Фоминовым и его подопечным по кличке Мартини. К слову, параллельно международному старту также проходят и республиканские соревнования по все тому же троеборью.