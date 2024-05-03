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Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане

03 мая 2024 19:18
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Начало положено! Сборная Беларуси по хоккею матчем с национальной командой Казахстана стартовала на международном турнире в Астане.

Наши парни прибыли на соревнования в ранге действующих победителей и уже на 11-й секунде обозначили свои лидерские амбиции. Александр Скоренов вывел белорусскую дружину вперед. Через 10 минут он же записал в свой актив дубль, а под занавес первого отрезка – оформил хет-трик.

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане-1

Во втором периоде на одну шайбу в исполнении белорусов соперники ответили дважды. А в заключительной трети подопечные Дмитрия Квартального растеряли преимущество и хозяева сумели сравнять. Игра перешла в овертайм, где Виталий Пинчук принес нашей дружине победу – 5:4.

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане-4

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Наверное, надо отдать должное сопернику, они взвинтили темп, стали больше работать, и нас, я так думаю, они переработали. Сегодня второй, третий период играли очень здорово, переработали. А если будут так продолжать играть, я думаю, неплохо сыграют.

# Хоккей

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