Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане

Начало положено! Сборная Беларуси по хоккею матчем с национальной командой Казахстана стартовала на международном турнире в Астане.
Наши парни прибыли на соревнования в ранге действующих победителей и уже на 11-й секунде обозначили свои лидерские амбиции. Александр Скоренов вывел белорусскую дружину вперед. Через 10 минут он же записал в свой актив дубль, а под занавес первого отрезка – оформил хет-трик.
Во втором периоде на одну шайбу в исполнении белорусов соперники ответили дважды. А в заключительной трети подопечные Дмитрия Квартального растеряли преимущество и хозяева сумели сравнять. Игра перешла в овертайм, где Виталий Пинчук принес нашей дружине победу – 5:4.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Наверное, надо отдать должное сопернику, они взвинтили темп, стали больше работать, и нас, я так думаю, они переработали. Сегодня второй, третий период играли очень здорово, переработали. А если будут так продолжать играть, я думаю, неплохо сыграют.