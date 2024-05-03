Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане

Начало положено! Сборная Беларуси по хоккею матчем с национальной командой Казахстана стартовала на международном турнире в Астане. Наши парни прибыли на соревнования в ранге действующих победителей и уже на 11-й секунде обозначили свои лидерские амбиции. Александр Скоренов вывел белорусскую дружину вперед. Через 10 минут он же записал в свой актив дубль, а под занавес первого отрезка – оформил хет-трик.

Во втором периоде на одну шайбу в исполнении белорусов соперники ответили дважды. А в заключительной трети подопечные Дмитрия Квартального растеряли преимущество и хозяева сумели сравнять. Игра перешла в овертайм, где Виталий Пинчук принес нашей дружине победу – 5:4.