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Три медали завоевали белорусские пловцы во второй день открытого чемпионата Турции

03 мая 2024 18:59
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Два золота и серебро! Таков итог выступления белорусов во второй день открытого чемпионата Турции по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три медали завоевали белорусские пловцы во второй день открытого чемпионата Турции-1

В вечерней сессии на дорожки в финальных заплывах выходили лидеры национальной команды, и они подтвердили свой высокий класс. Анастасия Кулешова показала лучший результат на полтиннике баттерфляем. На 100 метрах брассом не было равных Алине Змушко. В аналогичной дисциплине у мужчин вторым бортика коснулся Илья Шиманович.

# Плавание # Анастасия Кулешова # Алина Змушко # Илья Шиманович

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