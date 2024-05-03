Три медали завоевали белорусские пловцы во второй день открытого чемпионата Турции

Два золота и серебро! Таков итог выступления белорусов во второй день открытого чемпионата Турции по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В вечерней сессии на дорожки в финальных заплывах выходили лидеры национальной команды, и они подтвердили свой высокий класс. Анастасия Кулешова показала лучший результат на полтиннике баттерфляем. На 100 метрах брассом не было равных Алине Змушко. В аналогичной дисциплине у мужчин вторым бортика коснулся Илья Шиманович.