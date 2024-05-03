Белорусские шахматисты одержали вторую победу на командном чемпионате России

Наши интеллектуалы одержали очередную победу. Во втором туре белорусы не оставили шансов представителям Москвы команде «Темус Тим», причем с уверенным счетом – 4:2. И это неудивительно, наша страна представлена сильнейшим составом. На старте земляки разгромили дружину «Киммерия». Всего спортсменам предстоит провести 9 раундов.