Сборная Беларуси по хоккею до 15 лет провела заключительный матч группового этапа на турнире в Сочи

Наши ребята потерпели разгромное поражение от команды Уральского федерального округа со счетом 0:7. В активе белорусской сборной после четырех поединков лишь одна победа. Отечественная команда заняла 4 место в группе.

Сборная Беларуси по хоккею до 15 лет провела заключительный матч группового этапа на турнире «Территория хоккея» в Сочи, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Яворский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U-15):

Те моменты, на которые мы обращали внимание на протяжении всего этого времени – большинство ребят не исправляют. Сегодня у нас получилось, что мы делаем в первом периоде 47 проигранных единоборств, потерь, подбора шайб проигранных. Обращаем внимание на этом перерыве и во втором уже делаем 57 не вынужденных ошибок, физики и технических каких-то моментов. Здесь основополагающими являются характер и восприимчивость информации.

21 ноября белорусы проведут четвертьфинальный поединок. Напомним, в 2023 году наши хоккеисты на подобном турнире заняли 4 место. А сборная Беларуси до 16 лет в ближайшие дни сыграет на турнире «Территория хоккея» в Альметьевске и поборется за высокие позиции с командами федеральных округов России, Москвы и Санкт-Петербурга.