Минск принимает практический семинар для тренеров по теннису

Спортсменам – попробовать себя на лучших кортах страны и получить новую практику, тренерам – перенять опыт своих именитых коллег. Осуществить это возможно благодаря семинарам Белорусской теннисной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обучающие программы проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба. Включают в себя как теоретические, так и практические занятия. Чтобы была возможность уделить внимание всем – приглашены в этот раз только спортсмены и тренеры из двух областей – Витебской и Минской. Спикеры – наставники с большим опытом, судьи международной категории, врачи и психологи.

Ирина Хрипач, заместитель председателя Белорусской теннисной федерации: Очень важно, чтобы не застаивались на местах. Постоянное обновление знаний, общение, обмен знаниями – это очень важно для всех. Все мы склонны как-то останавливаться, и когда рядом новый человек или новый опыт, упражнение – это, конечно, помогает освежить свои знания и опыт.

Анна Луковская, тренер по теннису (г. Витебск):

Мои дети после этих семинаров живут теннисом. Для нас, мы как тренерский состав из региона, это очень важно. Мы очень благодарны Белорусской теннисной федерации, что нас всегда приглашают, каждый год, мы приезжаем и перенимаем опыт столицы. Мы стремимся, чтобы все детки тоже попали в нацкоманду. К серьезным результатам стремимся.

Семинар проводится на протяжении шести дней. В этом году это уже четвертый обучающий блок. Подобная инициатива федерации помогает не только готовым специалистам, но и будущим тренерам правильно сформировать обучающий процесс.