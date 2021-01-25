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Сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на ЧМ-2021 победой над командой Северной Македонии

25 января 2021 11:26
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Новости Беларуси. В последнем матче заключительного тура основного раунда чемпионата мира – 2021 по гандболу сборная Беларуси вырвала победу у команды Северной Македонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 30:26.

Сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на ЧМ-2021 победой над командой Северной Македонии -1

На старте команды были равны, а вот во второй половине встречи подопечные Юрия Шевцова завладели ситуацией. Самым результативным у белорусов стал Владислав Кулеш – на его счету 7 забитых мячей.

Сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на ЧМ-2021 победой над командой Северной Македонии -4

В итоге наша команда завершила выступление на пятой позиции в группе, а в четвертьфинал мирового первенства прошли дружины Швеции и Египта.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Владислав Кулеш # Фотофакт

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