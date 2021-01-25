Сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на ЧМ-2021 победой над командой Северной Македонии

Новости Беларуси. В последнем матче заключительного тура основного раунда чемпионата мира – 2021 по гандболу сборная Беларуси вырвала победу у команды Северной Македонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 30:26.
Новости Беларуси. В последнем матче заключительного тура основного раунда чемпионата мира – 2021 по гандболу сборная Беларуси вырвала победу у команды Северной Македонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 30:26.
На старте команды были равны, а вот во второй половине встречи подопечные Юрия Шевцова завладели ситуацией. Самым результативным у белорусов стал Владислав Кулеш – на его счету 7 забитых мячей.
В итоге наша команда завершила выступление на пятой позиции в группе, а в четвертьфинал мирового первенства прошли дружины Швеции и Египта.