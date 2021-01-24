«Ребёнок хотел майку Овечкина». Родители маленьких хоккеистов о реакции детей на отмену чемпионата

Новости Беларуси. Эти ребята родились в 2014 году. Кто-то из них был самым юным болельщиком на чемпионате мира в Минске, кто-то появился на свет сразу после мультифорума, так или иначе теперь все они с клюшкой на катке. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ

И вот шестилетние игроки собирались в 2021 году вновь окунуться в атмосферу мирового хоккея, не выезжая за пределы родины, через призму своего спортивного опыта. Но кто-то внес свои коррективы.