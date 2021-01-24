«Ребёнок хотел майку Овечкина». Родители маленьких хоккеистов о реакции детей на отмену чемпионата
Новости Беларуси. Эти ребята родились в 2014 году. Кто-то из них был самым юным болельщиком на чемпионате мира в Минске, кто-то появился на свет сразу после мультифорума, так или иначе теперь все они с клюшкой на катке. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ
И вот шестилетние игроки собирались в 2021 году вновь окунуться в атмосферу мирового хоккея, не выезжая за пределы родины, через призму своего спортивного опыта. Но кто-то внес свои коррективы.
Александр Захаренко, тренер СДЮШОР имени Руслана Салея:
Безусловно, дети пошли бы на чемпионат мира, все бы посмотрели. Я бы как их тренер сказал, за кем следить. За звездами мировыми, конечно, за белорусской сборной. Я бы из этого сделал тренировочный процесс, то есть сказал бы ребятам следить за тем, как играют защитники, как они откатываются, как держат игрока перед собой.
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– Конечно, досадно, потому что просто для любителей хоккея это знаковое событие, а для тех, кто хоккеем занимается, чьи дети занимаются хоккеем, для самих деток – это, конечно, важное событие. Мы хотели посмотреть.
– Ребенок хочет майку Овечкина. Он смотрит видео, это его кумир.
– Обещали.
– Да, придется где-то доставать.
– Дополнительно посмотреть на чемпионат мира, конечно, мечтали, хотели. Больше всего они хотят заниматься хоккеем. Если получится побывать на чемпионате, посмотреть на мировых звезд, то они с удовольствием сходят.
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