«При родных болельщиках играть легче и приятнее». Что думают хоккеисты о переносе ЧМ по хоккею из Минска?

Новости Беларуси. В 2021 году Минск снова готовился принять мировой форум по хоккею. Увы, большому хоккейному празднику не суждено было вернуться в нашу страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта тема самая обсуждаемая в Беларуси и за ее пределами, причем перенос стал настоящим диссонансом.

– Я считаю, что в финал могли бы выйти сборная России и сборная США. Это был бы очень захватывающий матч.

– Жаль, что не пройдет чемпионат мира в Минске. Я болею за Канаду. Не увидим красивого хоккея.

– Мне кажется, зрителей было бы много, потому что это главное событие года в хоккее.

– Полностью с тобой согласен.

Эти парни уже многое смыслят в хоккее и в жизни. Они играют свой чемпионат и стремятся в сборную, кто-то метит и в зарубежные клубы.