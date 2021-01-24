«При родных болельщиках играть легче и приятнее». Что думают хоккеисты о переносе ЧМ по хоккею из Минска?
Новости Беларуси. В 2021 году Минск снова готовился принять мировой форум по хоккею. Увы, большому хоккейному празднику не суждено было вернуться в нашу страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта тема самая обсуждаемая в Беларуси и за ее пределами, причем перенос стал настоящим диссонансом.
– Я считаю, что в финал могли бы выйти сборная России и сборная США. Это был бы очень захватывающий матч.
– Жаль, что не пройдет чемпионат мира в Минске. Я болею за Канаду. Не увидим красивого хоккея.
– Мне кажется, зрителей было бы много, потому что это главное событие года в хоккее.
– Полностью с тобой согласен.
Эти парни уже многое смыслят в хоккее и в жизни. Они играют свой чемпионат и стремятся в сборную, кто-то метит и в зарубежные клубы.
Владислав Мельниченок, тренер СДЮШОР имени Руслана Салея:
Мы планировали сходить посмотреть на Россию, на тех же американцев, на Канаду. Очень печально. Конечно, все-таки страна ждала этого праздника. Ждали все, много средств вложено. Но как есть, так есть. Что же делать, двигаемся дальше. Я думаю, что еще не раз чемпионат придет в нашу страну.
Андрей Антонов, капитан ХК «Юность»:
Я расстроен тем, что чемпионат не состоится в нашей стране, а состоится в какой-то другой. Еще не знаем, в какой. При своих родных болельщиках всегда играть и легче, и приятнее, это как шестой полевой игрок для нас.
«Этот чемпионат сначала ещё нужно было заполучить». Реакция на отмену ЧМ по хоккею в Минске директора СДЮШОР «Юность-Минск» – подробнее здесь.