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Игнатий Павлюковец стал серебряным призёром Молодёжного чемпионата мира по тяжёлой атлетике

21 ноября 2023 13:38
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Белорусский тяжелоатлет Игнатий Павлюковец стал серебряным призером Молодежного чемпионата мира в весовой категории до 89 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игнатий Павлюковец стал серебряным призёром Молодёжного чемпионата мира по тяжёлой атлетике-1

В рывке и толчке белорус завоевал малые бронзовые медали. При этом его итоговая сумма составила 348 килограммов. Этого хватило, чтобы стать вице-чемпионом мирового форума. Таким образом, в медальной копилке белорусской дружины уже две медали в двоеборье. Ранее бронзовым призером в весовой категории до 67 килограммов стал Егор Попов.

# Тяжелая атлетика # Игнатий Павлюковец # Егор Попов # Фотофакт

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