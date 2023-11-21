Игнатий Павлюковец стал серебряным призёром Молодёжного чемпионата мира по тяжёлой атлетике

Белорусский тяжелоатлет Игнатий Павлюковец стал серебряным призером Молодежного чемпионата мира в весовой категории до 89 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рывке и толчке белорус завоевал малые бронзовые медали. При этом его итоговая сумма составила 348 килограммов. Этого хватило, чтобы стать вице-чемпионом мирового форума. Таким образом, в медальной копилке белорусской дружины уже две медали в двоеборье. Ранее бронзовым призером в весовой категории до 67 килограммов стал Егор Попов.