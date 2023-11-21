Минское «Динамо» на выезде уступило «Ладе» в КХЛ

В КХЛ минское «Динамо» на выезде уступило «Ладе» – 1:3. Хозяева открыли счет на 62-й секунде матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй период также остался за ними, оппоненты сделали счет 3:0 в свою пользу. Однако без шайбы престижа наши парни со льда не ушли. В начале третьей 20-минутки отличился Сэм Энас.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели четвертое поражение кряду. Дальше они сыграют с «Автомобилистом». Матч состоится 22 ноября в 17:00.