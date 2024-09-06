Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с болгарами

Сборная Беларуси по футболу начала выступление в новом розыгрыше Лиги наций. В Венгрии наша команда сыграла вничью с болгарами – 0:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый тайм проходил под диктовку соперника, но в воротах блестяще действовал голкипер Федор Лапоухов. После перерыва белорусы выровняли игру, а последние 20 минут провели в большинстве: из-за удаления Филиппа Крастева. Использовать численный перевес не получилось – ударам наших форвардов не хватало точности.