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Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с болгарами

06 сентября 2024 12:14
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Сборная Беларуси по футболу начала выступление в новом розыгрыше Лиги наций. В Венгрии наша команда сыграла вничью с болгарами – 0:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с болгарами -1

Первый тайм проходил под диктовку соперника, но в воротах блестяще действовал голкипер Федор Лапоухов. После перерыва белорусы выровняли игру, а последние 20 минут провели в большинстве: из-за удаления Филиппа Крастева. Использовать численный перевес не получилось – ударам наших форвардов не хватало точности. 

Второй матч Лиги наций белорусы проведут 8 сентября в гостях у сборной Люксембурга.

# Футбол

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