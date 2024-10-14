Хоккей. «Динамо-Молодечно» одолело «Юность» в матче чемпионата Беларуси

В одном из них встречаются лидеры нынешнего розыгрыша. «Динамо-Молодечно» отправилось в столицу к местной «Юности». Гости выдают стопроцентный результат и не знают поражений со старта сезона, а это уже 12 матчей. Подопечные Игоря Руфа возглавляют турнирную таблицу текущего розыгрыша. Хозяева льда идут на втором месте, имея в активе 10 побед и 2 поражения. Это первая встреча команд в нынешнем сезоне. И она завершилась победой «Динамо» – 4:3. В других матчах результаты следующие: «Авиатор» – «Гомель» – 0:3; «Металлург» – «Неман» – 0:0.