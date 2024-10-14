Гол Ильи Усова вошёл в десятку лучших голов 6-й недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила десятку самых эффектных голов 6-й недели регулярного чемпионата. На четвертом месте в топе шайба в исполнении нападающего минского «Динамо» Ильи Усова в матче против питерского СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В том противостоянии Усов оформил дубль, а «зубры» праздновали убедительную победу со счетом 4:2. Кроме того, отечественный представитель в КХЛ находится в тройке самых непропускающих клубов. В среднем в сетке наших ворот оказывается чуть более двух шайб за игру – это третий показатель среди всех команд лиги. Свой следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 15 октября. На домашнем льду «зубры» примут московский ЦСКА.