Хоккейная сборная Беларуси U-17 стартовала с поражения от словаков в «Кубке Президентского спортивного клуба»

Новости Беларуси. В продолжение хоккейной темы стоит упомянуть о турнире «Кубок Президентского спортивного клуба». Наша сборная U-17 3 ноября стартовала на нем игрой со словацкими сверстниками. К сожалению, очертания первого блина были далеки от идеальных – белорусы уступили 2:3. Причем по ходу игры гости дважды вели с преимуществом в две шайбы. Голеадорами в нашем составе стали Павел Ажгирей и Александр Гончаров.

В двух оставшихся поединках турнира белорусские юноши померятся силами с командами Латвии и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павел Ажгирей, нападающий юниорской сборной Беларуси U-17:

Еще ничего не потеряно, впереди два матча. И мы будем бороться. Этот матч ничего не значит, еще две игры. Мы будем брать очки.

Евгений Летов, тренер юниорской сборной Беларуси U-17:

Соперник ждал наших ошибок, он их дождался. Имея по игре двойное преимущество по голевым моментам, по броскам, по всем компонентам, большинство было, к сожалению, в этих компонентах мы уступили.