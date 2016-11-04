Прямой эфир

Хоккейная сборная Беларуси U-17 стартовала с поражения от словаков в «Кубке Президентского спортивного клуба»

04 ноября 2016 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В продолжение хоккейной темы стоит упомянуть о турнире «Кубок Президентского спортивного клуба». Наша сборная U-17 3 ноября стартовала на нем игрой со словацкими сверстниками. К сожалению, очертания первого блина были далеки от идеальных – белорусы уступили 2:3. Причем по ходу игры гости дважды вели с преимуществом в две шайбы. Голеадорами в нашем составе стали Павел Ажгирей и Александр Гончаров.

В двух оставшихся поединках турнира белорусские юноши померятся силами с командами Латвии и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павел Ажгирей, нападающий юниорской сборной Беларуси U-17:
Еще ничего не потеряно, впереди два матча. И мы будем бороться. Этот матч ничего не значит, еще две игры. Мы будем брать очки.

Евгений Летов, тренер юниорской сборной Беларуси U-17:
Соперник ждал наших ошибок, он их дождался. Имея по игре двойное преимущество по голевым моментам, по броскам, по всем компонентам, большинство было, к сожалению, в этих компонентах мы уступили.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Юность» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею в Минске разгромила новополоцкий «Химик-СКА» – 16:0
04 ноября 2016 06:23

«Юность» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею в Минске разгромила новополоцкий «Химик-СКА» – 16:0

Сборная Беларуси по хоккею стартовала с победы над Францией на этапе Еврочелленджа в Словении
04 ноября 2016 06:19

Сборная Беларуси по хоккею стартовала с победы над Францией на этапе Еврочелленджа в Словении

«Минчанка» и «Строитель» с побед стартовали в очередном розыгрыше волейбольной Лиги чемпионов
02 ноября 2016 06:45

«Минчанка» и «Строитель» с побед стартовали в очередном розыгрыше волейбольной Лиги чемпионов