Тренер женской (U-16) сборной Беларуси по баскетболу Ольга Подобед: «Можно и нужно обходиться без легионеров»

Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки готовятся к решающему рывку: 17 и 21 ноября наша женская сборная проведет заключительные матчи Евроотбора, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В соперницах – команды Эстонии и Турции. И если прибалтийская команда – явный аутсайдер группы, то вот турецкие баскетболистки – главный фаворит квартета. В преддверии важных поединков о делах в белорусском баскетболе мы поговорим с бывшим игроком национальной сборной, а ныне тренером Ольгой Подобед.

В этом году белорусские баскетболистки не участвовали на чемпионате мира. Впервые с 2007-го года топ-форум прошел без нас. Насколько это тревожный знак? Ольга Подобед:

Я уже много раз говорила, что никогда нельзя паниковать. Это абсолютно нормально, когда после пика может идти какая-то яма, но потом команда вновь поднимается наверх. Сейчас нужно спокойно готовиться к предстоящим матчам, хорошо играть с Эстонией, Турцией и, как минимум, выходить со второго места в финальную часть чемпионата Европы. «Так сложилось исторически, что в гостях мы играем лучше, чем дома» Команде предстоит тяжёлый матч на выезде против Турции, тем более дома мы уступили, в связи с этим, как настроение в команде? Ольга Подобед:

Хочу сказать, что не только в Турции, но и в Эстонии нас ждёт далеко не простой матч. Команда быстрая с хорошими агрессивными защитниками, плюс, нужно учитывать факт домашней площадки. Но мы надеемся, что там проблем не возникнет. Да и Турция – команда, с которой можно сражаться. Тем более, так сложилось исторически, что в гостях мы играем лучше, чем дома. Турецкие болельщики считаются одними из лучших, такая мощная поддержка не помешает нам достичь цели?

В команде все профессионалы, играют уже много лет. Поверьте, человек, который выходит на площадку, умеет абстрагироваться от фанатских выкриков. Более того, он должен их не слышать, а только выполнять установку тренера и хорошо выполнять свою работу на площадке. «Я всегда говорила, что буду тренером» Во времена, когда вы с Натальей Трофимовой выходили на один паркет, чувствовали ли у неё организационный запал, который позволял бы сказать – передо мной будущий тренер? Ольга Подобед:

Долгое время она была капитаном команды, но, в целом, такой же игрок, как и все. Я бы не сказала, что у неё были какие-то предпосылки к тренерской работе, да и не говорили об этом. А что касается вас?

Ольга Подобед:

Я всегда говорила, что буду тренером. «Вторых-третьих номеров у нас хватает, а вот с разыгрывающими явная проблема» Вы были разыгрывающей, после вашего ухода и ухода Натальи Марченко эта позиция всегда оставалась самой проблемной в нашей сборной. Можете ли сказать, что сейчас есть кто-то кто закроет эту позицию? Ольга Подобед:

Сейчас на этой позиции играет натурализованная американка, но и она не чистый первый номер, скорее атакующий защитник. Что касается молодёжи, девочки подрастают, и только время покажет, кто из них сможет занять это место. Вторых-третьих номеров у нас хватает, а вот с большими и разыгрывающими явная проблема. Будем надеяться, что всё-таки кто-то да подрастёт. Но на данный момент у нас есть Саша Тарасова, ей все карты в руки, чтобы доказать и показать, что она основная разыгрывающая. А можно ли вообще обойтись без легионеров? Ольга Подобед:

Можно. Можно и нужно. Мы должны выходить на тот уровень, когда сможем в своём составе видеть исключительно коренных белорусок. «Молодым нужно наступать на пятки ветеранам, вытесняя их из сборной» Всегда интересен вопрос резерва, есть ли у нас надёжное подрастающее поколение?

Ольга Подобед:

Перспектива точно есть. Команда U-20 вышла в дивизион А, их примеру последовала сборная U-18, к этому результату были близки девочки из U-16. Знаете, все европейские команды очень стремительно омолаживаются, причём их баскетболистки не сидят на лавке, а показывают достойную игру. Хотелось бы, чтобы и у нас процесс омоложения проходил так же. Молодым нужно наступать на пятки ветеранам, вытесняя их из сборной. При этом возрастные игроки должны обеспечивать себе место в составе лишь благодаря опыту. Но, в любом случае, молодому поколению нужно доверять, выпускать их на паркет, только при этом условии будет достойная смена поколений. «Любому спортсмену нужна постоянная практика» Как считаете, стоит ли игрокам ехать за игровой практикой за границу или всему можно научиться дома? Ольга Подобед:

Конечно, уехать за рубеж – дело достаточно хорошее. Только нужно смотреть, куда едешь. Любому спортсмену нужна постоянная практика, а не бессмысленное просиживание на скамейке за хорошую зарплату. Ведь хватает случаев, когда перспективные девочки уезжали и там пропадали. Да, наш чемпионат не настолько сильный, как хотелось бы – только три клуба (Олимпия, Горизонт, Цмокі) выступают на приличном уровне, но опять же, лучше какая-никакая, но игровая практика, чем полное её отсутствие.

Четыре года назад наша сборная была в дивизионе Б, сейчас играет в элите, в чём секрет этого успеха? Ольга Подобед:

Со мной команда U-20 три года шла к дивизиону А. Первый раз, будем откровенны, выступили плохо, в 2017-ом чуть-чуть не хватило – мы стали четвёртыми. Когда уезжали на чемпионат в этот раз, сказали – мы выйдем в элиту. Конечно, это были не только слова, это было огромное желание, как с моей стороны, со стороны тренерского штаба, так и со стороны девчонок. Думаю, что вот оно, наше подрастающее поколение, которое составит костяк национальной сборной. Но добавлю, задержаться в дивизионе А непросто, однако гораздо сложнее выбраться в него. «Своих девчонок из U-16 обещала не бросать, хочется их вырастить, пробиться с ними в элиту» А не обидно, что в элиту сборную вывели вы, а теперь приходится тренировать U-16? Ольга Подобед:

Обидно – не обидно, есть свои обстоятельства. Конечно, хотелось бы поиграть в элите. Но и своих девчонок из U-16 обещала не бросать, хочется их вырастить, пробиться с ними в элиту, а дальше – время покажет. Есть разница в работе с совсем юными девочками и в работе с более взрослыми спортсменками? Ольга Подобед:

Да, я поработала и со взрослыми, и с маленькими, и с последними, конечно же, сложнее, их ещё многому нужно учить. А вот такие маленькие баскетболистки уже понимают, что они защищают честь страны, или просто играют?