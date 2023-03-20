Сборная Беларуси по футболу готовится к квалификации чемпионата Европы

Сборная Беларуси по футболу провела тренировку перед первым матчем квалификации чемпионата Европы. Уже во вторник, 21 марта, наша национальная команда отправится в Сербию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В итоговый ростер попали 23 футболиста. Среди них как играющие в чемпионате Беларуси, так и выступающие за границей. Состав получился боеспособным, а на вызов откликнулись практически все, кого хотел видеть главком «белокрылых» Георгий Кондратьев. В Минске команда провела несколько тренировок. А основные приготовления на поле состоятся уже в Сербии. Там же к дружине присоединятся спортсмены, которые еще не прибыли в расположение сборной.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу: У нас всегда стоит задача. К сожалению, мы еще ни разу ее не выполнили. Попытаемся в очередной раз порадовать наших болельщиков, они соскучились. Хоть мы играем не в родных стенах. Опять же, дополнительные трудности. Но нерешаемых проблем нет. Нужно постараться их решить. Если ребята будут серьезно относиться, будут сражаться за каждый мяч в каждой игре, то может у нас получиться, неплохая у нас команда.

Максим Швецов, игрок сборной Беларуси по футболу:

Хорошее настроение, ждем игры. Все у нас должно сложиться хорошо. Все приехали, все здоровы, слава богу. Надеюсь, все будет хорошо, все получится. Будем отдавать всех себя на поле, стараться выжать максимум. И рассчитываем на хороший результат, положительный.

Напомним, уже в субботу, 25 марта, в Сербии наша национальная команда сыграет против Швейцарии. А 28 марта в Бухаресте состоится поединок против сборной Румынии.