Сборная Беларуси по фристайлу 22 января отправится на предолимпийский сбор. Дмитрий Дащинский серьезно травмирован

Новости Беларуси. На отдых – всего два дня. Белорусская сборная по фристайлу 20 января вернулась в Минск, чтобы уже в среду улететь на предолимпийский сбор в Финляндию. Все ребята рассчитывают выйти в Сочи на пике формы.

Белорусские фристайлисты признаются, что, несмотря на короткий предолимпийский сезон, борьба на этапах кубка мира по лыжной акробатике шла на самом высоком уровне.

Николай Козеко, главный тренер национальной сборной Беларуси по фристайлу:

Сейчас все карты уже раскрыты, потому что практически все катают свои соревновательные основные программы на том или ином этапе Кубка мира, каждый опробовал свои основные соревновательные прыжки, в том числе и мы.

Алла Цупер, член национальной сборной Беларуси по фристайлу:

Еще время есть. Я уже попробовала тройные сальто. Сейчас поедем в Финляндию, там буду тренировать их, потому что в этом году конкуренция сильная.

Антон Кушнир, обладатель Кубка мира по фристайлу, член национальной сборной Беларуси по фристайлу:

Надо работать, прыгать и все будет получаться. Еще надеяться на удачу и все будет в порядке.

Фристайлист Антон Кушнир завершил сезон на третьей строчке общего зачета. А вот Дмитрий Дащинский серьезно травмировался на последнем этапе Кубка мира. Но спортсмен рассчитывает решить все проблемы с плечом в самые ближайшие дни, чтобы присоединиться к команде.

Дмитрий Дащинский, Антон Кушнир и Алексей Гришин – вот основной костяк олимпийской сборной по фристайлу. 20-21 января тренерский штаб определится с четвертым участником Зимних игр – это будет либо Максим Густик либо Денис Осипов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.