18 января в горнолыжном центре «Силичи» провели и первенство по лыжным гонкам среди учащихся спортивных школ

Новости Беларуси. Во всём мире 18 января празднуют день снега. Проводится он по инициативе международной лыжной федерации. За три года зимний фестиваль собрал более 40 стран-участниц. Присоединилась к спортивному фестивалю и Беларусь. Так горнолыжный центр под Минском превратился в зимний мини-курорт. Сегодня здесь отдыхают как любители, так и профессиональные спортсмены. Люди приходят целыми семьями, чтобы получить заряд бодрости и позитива. Организаторы подготовили насыщенную программу с конкурсами, соревнованиями и выступлениями артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках фестиваля в горнолыжном центре провели и первенство по лыжным гонкам среди учащихся спортивных школ. На соревнование приехали команды со всей Минской области: из Копыля, Молодечно, Борисова, Плещениц и Логойска. Около сотни ребят от 8 до 14 лет поборолись за звание лучших.