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Кубок мира по биатлону: белоруска Надежда Скардино завоевала серебро в гонке преследования

18 января 2014 17:19
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Новости Беларуси. 18 января на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце белоруска Надежда Скардино завоевала серебро в гонке преследования.

На дистанцию - согласно результатам спринта -- Надежда отправилась восьмой. Она, как обычно, была точна на огневых рубежах, закрыв все 20 мишеней. А сегодня еще и добавила в скорости, уступив победительнице немке Андреа Хенкель всего одну и шесть десятых секунды.

В активе Скардино были медали в командных гонках, в вот в личных стартах она попала в призеры второй раз в карьере. В 2012 Надежда выиграла бронзу в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Отрадно, что к Олимпиаде в Сочи наши биатлонистки подходят в хорошей форме. Причем отныне болельщики  вправе ждать успеха не только от Дарьи Домрачевой – лидер белорусской сборной с четырьмя промахами сегодня стала пятой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по биатлону # Надежда Скардино

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