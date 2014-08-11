Сборная Беларуси отправилась в китайский Нанкин на II юношеские Олимпийские игры

Новости Беларуси. С надеждой на победу. В китайский Нанкин отправилась сборная Беларуси для участия во вторых юношеских олимпийских играх.

Соревнования пройдут там с 16 по 28 августа. Нашу страну представят 35 юных спортсменов в 16 видах спорта.

Среди них и Мария Трубач. Юная спортсменка – уже настоящая звезда художественной гимнастики. Неоднократный призер чемпионата Европы перед ответственным стартом в Канкуне волнуется, но рассчитывает на золотую медаль. Ведь для этого есть все шансы.

Мария Трубач, член юношеской сборной по художественной гимнастике Республики Беларусь:

Это Ксения Санкович, а это Марина Гончарова. Я тоже хочу выступать на Олимпиаде, так же, как и они, на взрослой. И сейчас еду на юниорскую Олимпиаду, хочу войти в тройку.

В юношеских Олимпийских играх белорусские спортсмены участвуют во второй раз. В 2010 в Сингапуре наша сборная завоевала 6 медалей.

В 2014 году ребята в силах показать более высокие результаты.

Для юных спортсменов эти соревнования – отличная возможность проявить себя. Ведь многие из них позже отправятся уже на взрослые Олимпийские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Это этап подготовки. Многие спортсмены его проходят и раскроются и достигнут на более поздних сроках. Но тем не менее это очень хороший опыт, опыт борьбы, опыт слаженности коллектива. Пусть не все из присутствующих спортсменов будут участвовать в Олимпийских играх в Рио, но уж точно многие будут участвовать в Олимпийских играх 2020 года.

Максим Рыженков, помощник президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Надеяться надо всегда, тем более собралась такая приличная команда настоящих профессионалов. Пусть молодых, но подающих надежду белорусских атлетов. У нас весьма неплохие шансы в таких дисциплинах, как легкая атлетика, художественная гимнастика, единоборства, водные виды спорта.