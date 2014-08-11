ВМХ-райдеры Слава Пожитков и Андрей Кутасевич в программе «УТРО» на СТВ

BMX появился в конце 60-х, когда мотокросс стал популярным видом спорта в США. Мотокросс был вдохновением для этого вида велосипедного спорта. Дети и подростки, которые хотели, но не могли участвовать в мотокроссе, утоляли свой аппетит, соревнуясь на велосипедах на трассах, максимально похожих на трассы мотокросса и сделанных собственноручно. Эти юные исследователи завершали имитацию, одеваясь в мотоциклетную экипировку. Спорт получил имя ВМХ и становление вида было завершено.

В студии программы «Утро» на СТВ ВМХ-райдеры Слава Пожитков и Андрей Кутасевич.

В каком стиле вы катаетесь: street, dirt, flatland?

Слава Пожитков, ВМХ-райдер:

Мы катаемся в стиле «street». Используем городские препятствия. Что-то преодолеваем, что-то перепрыгиваем. Также мы любим кататься и в парке. В недавнем времени у нас появился первый крытый парк, в котором можно «оттачивать» свои трюки.

Можете ли вы ознакомить нас со всеми стилями?

Андрей Кутасевич, ВМХ-райдер:

«street» - катание в городских условиях. Все, что можно увидеть вокруг себя: ступеньки, перила, грани, парапеты… Всё, на что хватит фантазии. «Flat» - направление, которое ещё называют «танцы на велосипеде».. Когда велосипед используется в качестве механизма для танца: вращение на одном колесе, да другом, на педелях… На всем, куда можно поставить ногу или руку. «dirt» - преимущественно катание на земляных трамплинах, которые построены в одну линию, либо в серию линий, связанных между собой. Трюки выполняются поочередно, друг за другом. Трамплины преимущественно большие, пролёты - большие и амплитуды гораздо больше, чем в остальных стилях. Ещё один из стилей - «park». Он очень похож на «dirt», но есть несколько своих особенностей. Во-первых, это уже не земельные трамплины, а деревянные и бетонные. Самое главное отличие - то, что трамплины для «park» строят не в одну линию, а строят уже какой-то комплекс, связанных между собой трюков, выполняемых не один за одним, а поочередно. Можно делать с одного места - в другое. Придумать очень много разнообразных трюков. Насколько хватит фантазии.

«park» - это, наверное, самый травмоопасный стиль, поскольку там уже не земля, а бетон либо дерево, и приземляться больновато…

Андрей Кутасевич:

Да, Вы правы. «park» и «dirt» - одни из самых болезненных и травмоопасных стилей.

Как так произошло: катались, катались… Показалось мало… Или же много, что перешли на такие вот маленькие. Почему вы решили заняться этим спортом?

Слава Пожитков:

Мы катались на обычных велосипедах, но потом нам это просто надоело. Захотелось чего-то особенного. Поэтому мы сначала начали прыгать на горных велосипедах. Они начали ломаться и у нас так ничего и не получалось. Потому что эти велосипеды были просто не предназначены для этого. Потом мы начали искать велосипеды, которые больше подходят под экстрим. Мы с Андреем начинали общаться где-то 6 лет назад. В то время это в Беларуси было не очень развито, и поэтому найти такие велосипеды было проблематично. Нам пришлось заказывать их из заграницы.

Сейчас в этом направлении много к вам подключилось ребят?

Слава Пожитков:

Сейчас очень много молодёжи, которую привлекает этот спорт. Каждый день, катаясь на улице, можно увидеть очень много людей, новые велосипеды. Довольны. Многим это нравится и приносит удовольствие!

Соревнования, фестивали проходят?

Андрей Кутасевич:

Да, проходят. И в последнее время даже довольно часто. Каждый раз, когда новое соревнование, привлекается всё больше и больше новых людей. И если первое соревнование, в котором участвовало 10 человек, которые просто приезжали покататься, пообщаться и весело провести время, то сейчас - это уже огромное количество райдеров, которые приезжают не только из разных городов, но уже и из стран ближнего зарубежья.

Какая страна является лидером по этому движению?

Андрей Кутасевич:

Тяжело сказать, потому что в каждой стране преобладает свой стиль катания. Например, в Нью-Йорке больше «street». Он там и зародился. Австралия - это «park». Самые лучшие райдеры почему-то все из Австралии. В Беларуси самый развитый стиль «street». К сожалению, условия подходят только для него.

На таком велосипеде маленьком ехать сложно?

Андрей Кутасевич:

Сложно, да. Одна передача. Проблем с переключением никаких не возникает. Передвигаемся все время стоя, с одной передачей. Если горка - ты немного напрягаешься, привстаешь, и крутишь педали.

Скорость перемещения по городу какая?

Андрей Кутасевич:

Если брать ровную поверхность то примерно 15-20 км/час. Ещё такая деталь… Здесь нет тормозов. Получается, что когда скорость большая, нужно найти какой-то выход: объехать человека, препятствие… Тогда он тормозит.

Наверняка вы в жизни ещё чем-то другим занимаетесь, увлекаетесь?

Андрей Кутасевич:

Да. У нас есть путь в жизни. Я студент пятого курса БГУИР. Специальность «Производство и проектирование радиоэлектронных средств», почти инженер- проектировщик.

Слава Пожитков:

Я уже отучился. Сейчас работаю и в свободное время катаюсь на велосипеде. Он помогает мне отвлечься от всего этого: напряжения, давления со стороны. Ты просто выезжаешь в город, наушники - в уши, и расслабляешься.

А девушка твоя выезжает с тобой?

Слава Пожитков:

Да, именно в этом сезоне я тоже купил ей велосипед - обычный, горный. И мы вдвоем ездим. Она на горном, а я - на ВМХ-велосипеде.

Андрей Кутасевич:

Это не очень удобно, потому что просто ехать не получается, зная, что нужно сделать трюк, преодолеть препятствие!

Как вы думаете, это увлечение на всю жизнь, может быть вы в будущем захотите открыть школу, чтобы учить детей?

Андрей Кутасевич:

Если человек встал на педали, то он уже будет в этом. Присутствовать здесь всегда. Либо в этой, либо совсем в иной теме. Но это останется...