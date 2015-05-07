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Сборная Беларуси обыграла США на ЧМ-2015 по хоккею со счетом 5:2

07 мая 2015 16:41
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Новости Беларуси. В Чехии на чемпионате мира по хоккею белорусская сборная обыграла команду США со счетом 5:2.

За всю историю встреч с заокеанской дружиной для белорусов это первая победа.

Результат сегодняшнего тяжелейшего матча стал настоящим триумфом. Это значительно повышает шансы сборной Беларуси в борьбе за выход в следующий раунд чемпиона.

Ранее белорусы одолели Словению, уступили в овертайме Словакии и уверенно обыграли датчан. А 7 мая — по истине день победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам предстоят еще три игры группового этапа.

Уже 9 мая наши парни сразятся с россиянами. А впереди еще поединки с финнами и норвежцами. Будем верить белорусские хоккеисты вышли на победную тропу! 

# Чемпионат мира по хоккею

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