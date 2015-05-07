Иван Грунтов: Шансы зацепить кого-то из фаворитов чемпионата мира по хоккею у белорусов есть

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает глава пресс-службы хоккейного клуба «Металлург-Жлобин» Иван Грунтов.

Главная тема недели – выступление сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. Подопечные Дэйва Льюиса провели три матча и собрали урожай из семи очков. При том, что в Чехии наша сборная представлена не в сильнейшем составе. Нет форвардов Кольцова и Платта, защитников Денисова и Граборенко. Да и распиаренный приезд единственного НХЛовца Михаила Грабовского оказался на деле «уткой».

Тем не менее наши парни побеждают. И пускай пока лишь словенцев и датчан, но и эти успехи дорого стоят.

Пожалуй, главные впечатления от белорусских хоккеистов на чемпионате – отменный настрой и хорошая физическая форма.

Знаковый момент первой игры – спурт Александра Китарова на последней минуте. Легенда № 77 обокрал лидера сборной Словении и «Лос-Анджелеса» Анже Копитара и как поезд от нищего умчался от Мити Робара, отправив шайбу в пустые ворота. 4:2 – победа сборной Беларуси.

Спустя сутки наши парни вышли на важнейшую игру со словаками. Для соперников этот чемпионат почти домашний, да и состав звездный: Габорик, Мезарош, Юрко, Юрчина, Копецки, Татар, Лушняк. Но белорусы сильны командным духом, да и Лаланд в воротах ох как хорош. Результат – ничья в основное время.

В овертайме точку поставил бросок оформившего дубль Мезароша. Досадное поражение – 1:2.

Последним перед средой стал матч с датчанами. Теми самыми датчанами, которым команда под руководством Дэйва Льюиса дважды проиграла в рамках Евровызова, в том числе с шокирующим счетом – 1:6.

На этот раз, в матче гораздо более важном, удалось взять реванш – 5:1.

За невзрачным первым периодом в исполнении нашей сборной последовали убойные второй и третий, в которых белорусы перебросали, переиграли, перебегали датчан. 5:1 – убедительная победа.

И пусть шансы на попадание в плей-офф невелики, но они есть. Для этого надо цеплять кого-то из фаворитов – американцев, россиян или финнов.

Следующую игру команда Дэйва Льюиса проведет 7 мая против хоккеистов сборной США.

Иван, ваша оценка игре сборной Беларуси в прошедших матчах. Семь очков – это максимум?

Иван Грунтов:

Я думаю, не максимум. Можно было зацепить и больше. С теми же словаками. У нас отлично получалась игра, и там этот обидный гол, пропущенный, когда сравняли словаки счет. И потом не менее обидный в овертайме. То есть мы могли там рассчитывать на большее, чем просто одно очко.

Из лидеров кого-то зацепим еще, как думаете?

Иван Грунтов:

Я думаю, шансы есть. По той игре, которую демонстрирует сборная на чемпионате мира. Приятно удивила она. Кстати, хочется отметить, потому что перед чемпионатом были совсем другие ожидания, врать не буду. По спаррингам, по результатам, по недоездам игроков основных.

Из тех, кто играет, кто-то удивил? Кто-то превзошел ожидания?

Иван Грунтов:

Все отмечают сейчас игру Лаланда, но мы знаем, что это хороший голкипер. Все отмечают игру Андрея Костицына. Пожалуй, Андрей Костицын удивляем по-хорошему, потому что это, наверное, его лучшая игра в сборной за последние лет 5-7. Это точно. И приятно, все четыре звена – играющие у нас. В принципе, даже четвертое, которое, вроде как, должно разрушать, все равно умудряется создавать моменты. Хорошую шайбу забросили, трудовую в ворота датчан.

Хорош тот же Ковыршин. Совершенно замечательная история про Женю, которого сначала не взяли на чемпионат мира, потому что должен был подъехать Михаил Грабовский. А в последний момент он сел в самолет, приехал и выдал потрясающую игру против датчан, сделал дубль, да и по вбрасываниям сейчас, по игре на «точке» Евгений лучший не только в сборной, а вообще на всем чемпионате мира. Он выигрывает 70% вбрасываний. Это просто замечательно.

Подведем итог. Чтобы пробиться в плей-офф, нужно все-таки обыгрывать кого-то из «большой тройки»: США, Россия, Финляндия. Реально при такой команде?

Иван Грунтов:

Есть хорошее выражение, что каждая команда в отдельно взятой игре может обыграть другую команду, даже есть встречаются андердог и фаворит. Так что я думаю, что шансы у нас есть, особенно исходя из той игры, которую демонстрируют подопечные Дэйва Льюиса. Приятно, что они играют в активный хоккей, у них отменная физическая форма. Нельзя не отметить в этом плане работу тренерского штаба. В частности, Владимира Буре, который классно подвел наших парней к чемпионату. И, наверное, не то, чтобы здорово, но не так уж страшно, что не доехали наши лидеры, потому что если взять тех же россиян, которые сейчас невзрачную игру показывают, они тренировали весь апрель один состав, а потом всех выгнали и набрали совершенно других игроков. И сейчас из тех, кто тренировался в апреле, осталось шесть хоккеистов, из которых двое сломались, закончили чемпионат. То есть у них совершенно разная функциональная подготовка, тогда как у наших ребята все наоборот. Они вместе тренировались весь месяц, вместе подошли в хорошей форме к чемпионату.

Иван, многие говорят, что по составу участников этот чемпионат – один из самых интересных. Звезд много, много зрелищного хоккея. Согласны?

Иван Грунтов:

Да, согласен. Я смотрю много матчей, подтверждаю это мнение, потому что хоккей очень интересный, очень зрелищный. Практически все команды цепляются, даже на которых никто не ставил.

Есть какая-то сборная, которая произвела наиболее сильное впечатление?

Иван Грунтов:

Конечно, это пока канадцы. Они просто нереальный хоккей показывают. У них сильный состав. Я думаю, это главный претендент на победу в этом турнире. Шведы тоже очень хороши. Чехи дома могут на эмоциях, при поддержке болельщиков тоже удивить. Но я думаю, что победитель чемпионата все-таки будет из второй группы. Из той, в которой играет сборная Беларуси. И хотел бы еще сказать, что приятно удивляют те же словенцы. И здорово, что мы с ними сыграли в самом начале, когда они еще не вкатились в турнир. Очень переживаю на самом деле за эту команду, нравятся мне словенцы. И хочется, чтобы они остались в элите. Пожелаем им удачи.

А сборная США как, нравится?

Иван Грунтов:

Да. Молодая, быстрая, подбор исполнителей очень хороший. Перед чемпионатом доводилось читать мнение, что американцы чуть ли не за выживание будут бороться, потому что половина команды – студентов каких-то навезли. Но ничего подобного. Очень хорошая команда. Просто сама американская система подразумевает, что хоккеисты собираются, приезжают. Они уже, в принципе, знают систему, им даже не надо катать спарринги в течение месяца. Они приехали, собрались, сыграли один товарняк. Потом уже по ходу чемпионата мира вкатываются. Но если характеризовать американцев, это такая озорная, быстрая, молодая команда. Все бегут. Очень техничная, хороший подбор исполнителей. Тот же юный талант Джэй Айкел, которого сейчас все хвалят, называют вторым Малкиным. Кстати, был забавный эпизод в матче с россиянами, когда Айкел стал на вбрасывание напротив Малкина. То есть Малкин настоящий и Малкин будущий. Айкел выиграл это вбрасывание и американцы забросили шайбу.

Главным ньюсмейкером в Беларуси выступил хоккейный клуб «Могилев», разместивший на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь объявление о вакансии главного тренера.

Иван, согласитесь, неординарный ход клуба.

Иван Грунтов:

Если честно, когда я в первый раз увидел эту новость, сразу мысль была, что это чья-то злая шутка. И, на самом деле, как выяснилось потом, это действительно была какая-то злая шутка. То есть «Могилев» не размешал таких объявлений. Но в то же время можно с легкостью догадаться, откуда ноги растут в этой шуточке. В свое время Юрий Чух говорил, что в «Могилеве» зарплата уборщиц больше, чем хоккеистов. Наверное, кто-то вспомнил об этом, решил вот так вот пошутить.

Всех шокирует, все в первую очередь обращают внимание на размер зарплаты, которую предлагают в этом объявлении. Можете поделиться размерами выплат в других клубах Экстралиги? Или хотя бы зарплата тренера по отношению к зарплатам ведущих хоккеистов.

Иван Грунтов:

Я могу поделиться другой информацией. Клюшка обычная, нормальная такая, игровая, которой играют в хоккей, стоит 250 долларов.

Тренер может без ущерба для своего бюджета купить клюшку и поджарить любимому хоккеисту, например?

Иван Грунтов:

Я думаю, да.

То есть в «Металлурге» может?

Иван Грунтов:

В «Металлурге» может. Да и везде может.