ХК «Могилев» решил найти главного тренера на зарплату около 2 млн через объявление в интернете?

Главным ньюсмейкером внутри страны выступил хоккейный клуб «Могилев», разместивший на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь объявление о вакансии главного тренера. Все бы ничего, но любопытна зарплата, которую готовы платить наставнику худшей по итогам минувшего сезона команды Экстралиги. Это, ни много ни мало, 2 миллиона 343 тысячи 921 рубль. На руки после уплаты налогов выдадут немногим более двух миллионов.

Все, что требуется от соискателя, это высшее образование. Кстати, главным тренером на сайте клуба до сих пор значится Юрий Чух.

Программа «Горячий лед» на СТВ попробовала дозвониться в главный офис ХК «Могилев». И вот, что из этого вышло.

Сергей Савицкий, ведущий программы «Горячий лед»:

Здравствуйте, я на сайте Министерства труда и социальной защиты обнаружил вакансию главного тренера. Она свободна еще?

ХК «Могилев»:

Дело в том, что нужно, чтобы вы хоккеем занимались. Вы можете, конечно, завтра перезвонить. Будет кадровик – она вам поточнее скажет.

Сергей Савицкий:

А что значит «занимались»? Я должен быть каким-то мастером спорта?

ХК «Могилев»:

Вы должны понимать что-то в хоккее.

Сергей Савицкий:

У меня должны быть какие-то хоккейные регалии? Я должен быть разрядником, мастером спорта, кандидатом?

ХК «Могилев»:

Вы позвоните завтра утром. Вам кадровик поточнее расскажет про эту вакансию. Я могу только сказать, что образование высшее нужно, чтобы занимались хоккеем.

Сергей Савицкий:

Я посмотрел: я полностью соответствую вашим требованиям. Старого тренера уже совсем нет или ищете на замену?

ХК «Могилев»:

Нет, вообще нет главного тренера. Ищем нового.

Сергей Савицкий:

Хорошо, а еще можете уточнить такую информацию? Там написана зарплата в два миллиона 343 тысячи 921 рубль. Это соответствует?

ХК «Могилев»:

Это минимум по бюджету.

Сергей Савицкий:

То есть будут еще какие-то выплаты. То есть можно на большее рассчитывать.

ХК «Могилев»:

Да. Это минимум по бюджету.