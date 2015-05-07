БГК им. Мешкова и минский СКА встретятся в финале Кубка Беларуси по гандболу

Новости Беларуси. БГК имени Мешкова и столичный СКА разыграют мужской гандбольный Кубок Беларуси. Оба финалиста в поединках 1/2 не испытали проблем с оппонентами.

«Армейцы» легко разобрались с «Гомелем» – 31:26. Уже к перерыву исход этой встречи не вызывал сомнений. Подопечные Спартака Мироновича выиграли первый тайм с разницей в восемь мячей.

В дальнейшем СКА несколько снизил обороны, однако все равно уверенно победил.

Во втором полуфинале хозяева площадки не менее эффектно разобрались с «Крононом» – 27:20, сообщили в программе «СТВ-Спорт».