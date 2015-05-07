Прямой эфир

БГК им. Мешкова и минский СКА встретятся в финале Кубка Беларуси по гандболу

07 мая 2015 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. БГК имени Мешкова и столичный СКА разыграют мужской гандбольный Кубок Беларуси. Оба финалиста в поединках 1/2 не испытали проблем с оппонентами.

«Армейцы» легко разобрались с «Гомелем» – 31:26. Уже к перерыву исход этой встречи не вызывал сомнений. Подопечные Спартака Мироновича выиграли первый тайм с разницей в восемь мячей.

В дальнейшем СКА несколько снизил обороны, однако все равно уверенно победил.

Во втором полуфинале хозяева площадки не менее эффектно разобрались с «Крононом» – 27:20, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Иван Грунтов: Шансы зацепить кого-то из фаворитов чемпионата мира по хоккею у белорусов есть
07 мая 2015 06:53

Иван Грунтов: Шансы зацепить кого-то из фаворитов чемпионата мира по хоккею у белорусов есть

ХК «Могилев» решил найти главного тренера на зарплату около 2 млн через объявление в интернете?
07 мая 2015 06:34

ХК «Могилев» решил найти главного тренера на зарплату около 2 млн через объявление в интернете?

Чемпионат мира по хоккею-2015: разгромы, сенсации и скандалы первых дней первенства
07 мая 2015 06:10

Чемпионат мира по хоккею-2015: разгромы, сенсации и скандалы первых дней первенства