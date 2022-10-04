Саснович переиграла латвийскую теннисистку на турнире в Остраве и вышла в 1/8

Соперница Саснович занимает в мировом рейтинге 16-ю позицию. Тем не менее белорусская теннисистка, которая находится в топ-листе на 31-м месте, довольно уверенно справилась со своей оппоненткой. Оба сета она выиграла с одинаковым счетом – 6:2. Это первая в карьере Александры победа над Аленой Остапенко. Прежде в четырех матчах неизменно сильнее была латвийская спортсменка. В поединке 1/8 финала белоруску ожидает победительница Уимблдона, представительница Казахстана Елена Рыбакина.