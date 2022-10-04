Прямой эфир

Саснович переиграла латвийскую теннисистку на турнире в Остраве и вышла в 1/8

04 октября 2022 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира категории 500 в Остраве. В первом круге она нанесла поражение представительнице Латвии Алене Остапенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович переиграла латвийскую теннисистку на турнире в Остраве и вышла в 1/8-1

Соперница Саснович занимает в мировом рейтинге 16-ю позицию. Тем не менее белорусская теннисистка, которая находится в топ-листе на 31-м месте, довольно уверенно справилась со своей оппоненткой. Оба сета она выиграла с одинаковым счетом – 6:2. Это первая в карьере Александры победа над Аленой Остапенко. Прежде в четырех матчах неизменно сильнее была латвийская спортсменка. В поединке 1/8 финала белоруску ожидает победительница Уимблдона, представительница Казахстана Елена Рыбакина.

# Теннис # Александра Саснович # Алена Остапенко # Елена Рыбакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. «Нью-Джерси» Шаранговича минимально обыграл «Бостон»
04 октября 2022 10:11

Хоккей. «Нью-Джерси» Шаранговича минимально обыграл «Бостон»

«Появился шанс проявить себя». Белорусская сборная по гандболу сыграла против сборной клубов
03 октября 2022 21:00

«Появился шанс проявить себя». Белорусская сборная по гандболу сыграла против сборной клубов

Хоккей. Минское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв нижегородское «Торпедо»
03 октября 2022 20:59

Хоккей. Минское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв нижегородское «Торпедо»