Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA

Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг. Наша теннисистка поднялась на первую позицию, сместив с вершины польку Игу Швентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе Соболенко – 9706 очков, у Швентек – 9665 баллов.
Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг. Наша теннисистка поднялась на первую позицию, сместив с вершины польку Игу Швентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе Соболенко – 9706 очков, у Швентек – 9665 баллов.
Виктория Азаренко в обновленном рейтинге по-прежнему занимает 21-ю строку. Александра Саснович опустилась на 10 позиций и теперь 143-я. Алена Фалей поднялась на 24 пункта и располагается на 200-м месте.