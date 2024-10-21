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Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA

21 октября 2024 12:20
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Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг. Наша теннисистка поднялась на первую позицию, сместив с вершины польку Игу Швентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе Соболенко – 9706 очков, у Швентек – 9665 баллов. 

Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA-1

Виктория Азаренко в обновленном рейтинге по-прежнему занимает 21-ю строку. Александра Саснович опустилась на 10 позиций и теперь 143-я. Алена Фалей поднялась на 24 пункта и располагается на 200-м месте. 

# Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Алена Фалей # Александра Саснович # Теннис

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