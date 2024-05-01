Саснович, Фалей и Шиманович поборются за попадание в основу «Ролан Гаррос»

Меньше месяца осталось до второго турнира серии Большого шлема в нынешнем сезоне Открытого чемпионата Франции. Опубликованы заявочные листы квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые за долгое время Беларусь не будет представлена в мужском разряде. У женщин за попадание в основу поборются три белоруски: Александра Саснович, Алена Фалей и Ирина Шиманович. «Ролан Гаррос» пройдет на грунтовых кортах Парижа с 20 мая по 9 июня.