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Самый интересный участок – когда два спринтера ехали на финише: первый день «Кубка Минска» по велоспорту

07 июля 2017 20:36
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Новости Беларуси. В Минске 7 июля «крутили педали» спортсмены из 19 стран. В столице Кубок по велосипедному спорту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
170 километров на двух колесах. Сегодня в Минске прошли соревнования по велоспорту.

Участвовало 19 команд со всей Европы. Стартовали на Победителей, затем выехали за город, где их ожидали 5 кругов по 30 километров вокруг Минского моря. Затем – возращение в центр столицы. Лучшим молодым спортсменом стал россиянин Степан Курьянов

Командный приз взял велоклуб из Минска.

Самый интересный участок – когда два спринтера ехали на финише: первый день «Кубка Минска» по велоспорту-1

Даниил Дубко:
Самый интересный участок – когда два спринтера, два гонщика ехали на финише.

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Приятно, что наш город принимает соревнования такого уровня, что одни из лучших велосипедистов принимают участие в этом мероприятии.

Подробнее о том, что 7 июля происходило в Минске, в видеоинформации.

# Фотофакт # Велосипед # Андрей Патеев # Григорий Азарёнок # Даниил Дубко

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