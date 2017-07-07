Самый интересный участок – когда два спринтера ехали на финише: первый день «Кубка Минска» по велоспорту

Новости Беларуси. В Минске 7 июля «крутили педали» спортсмены из 19 стран. В столице Кубок по велосипедному спорту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

170 километров на двух колесах. Сегодня в Минске прошли соревнования по велоспорту.

Участвовало 19 команд со всей Европы. Стартовали на Победителей, затем выехали за город, где их ожидали 5 кругов по 30 километров вокруг Минского моря. Затем – возращение в центр столицы. Лучшим молодым спортсменом стал россиянин Степан Курьянов