Самсонов собирается на Олимпиаду, а Павлович завершает карьеру. Интервью с тренером национальной сборной по настольному теннису

Новости Беларуси. Belarus Open или же открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису стартует уже на следующей неделе. В гостях студии «Недели спорта» председатель федерации, главный тренер сборной Беларуси Александр Петкевич. Нельзя сказать, что год очень успешный Кристина Момот, СТВ:

Давайте подведем итоги прошлого года. Скажите, что получилось, а что не совсем?

Александр Петкевич, главный тренер сборной Беларуси по настольному теннису:

Наверное, еще рановато делать окончательную оценку, потому что впереди еще несколько серьезных стартов, включая наш Belarus Open, Кубок мира, где Владимир Самсонов в конце ноября будет участвовать месяца в китайском Чэнду. Но, конечно же, сказать, что очень успешный год – так нельзя сказать, как это было в прошлые года или десяток лет назад. Можно отметить успешное выступление Самсонова на Кубке Европы, который состоялся в начале февраля. Там он завоевал серебряную медаль и был близок к тому, чтобы выиграть кубок. Он уступил «на балансе» в решающем сете немцу Дмитрию Овчарову. Есть две медали, которые тоже можно отметить, среди молодежи. Это бронзовая медаль на чемпионате Европы до 21 года, Надежда Богданова выиграла ее. В принципе, такой успех впервые. И бронзовая медаль в одиночном разряде молодой спортсменки на юниорском первенстве Европы Дарьи Кисель.

Настолько силен уклон в Азию, что надо реально отдавать отчет о том, на что мы способны и что мы можем там завоевать Виталий Гурков, СТВ:

Главный старт был все-таки личный чемпионат мира. Всего три белоруса были заявлены. Двое вылетели сразу, а Самсонов дошел до третьего круга, где уступил. Александр Петкевич:

Да, Володя прошел три круга и за выход в 16 уступил Ма Луну. Павел Платонов: если посмотреть, кому он проиграл, он проиграл чемпиону Европы французу Лебессону, который выиграл свой титул два или три года назад. Он с ним играл, вел по сетам 2:1, уступил 3:4. Игра была очень интересной, и он имел очень хорошие шансы, чтобы победить. Но не сложилось. Нельзя сказать, что Платонов уступил игроку, который слабее него. Он уступил игроку, который намного сильнее и выше в рейтинге, и результаты выше. Попал в основную сетку, в число 128-ми, пропустивший значительно много соревнований Вадим Ярошенко. Он служил в армии, пришел, восстановился, начал играть, и мы его заявили на чемпионат мира. В принципе, для него результат – попасть в 128 из квалификации, это уже достаточно успешно, потому что заявлено на чемпионат мира около 300 спортсменов. Надежда Богданова. Кому она проигрывает? Она проигрывает Лю Шивэнь, которая выигрывает чемпионат мира, первая ракетка мира, сейчас она выиграла Кубок мира. То есть шансов выиграть у этой спортсменки практически нет. Это нереально просто. Если посмотреть количество спортсменов из Европы, кто вошел число шестнадцати мира – ни одной европейки. То есть уровень развития женского настольного тенниса, настолько силен уклон в Азию, что надо реально отдавать отчет о том, на что мы способны и что мы можем там завоевать. Кристина Момот:

Мы сейчас говорим, что девушки у нас сильные, просто им немножко не повезло с партнерами?

Александр Петкевич:

Нет. Так сказать нельзя, что они у нас сильные. На сегодняшний момент две спортсменки – это Дарья Триголос и Надежда Богданова – это молодые и перспективные спортсменки, которые сегодня уже показывают хорошую и содержательную игру. Они вышли из юниорского возраста, перешли в молодежный спорт. И в молодежном у них есть успехи. Надежда Богданова завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы. Касательно взрослого спорта: им еще не хватает той наигранности, тренированности, опыта, мудрости, которые требуются во взрослом спорте. В ближайшей перспективе очень трудно представить, что азиатов можно будет подвинуть в рейтингах Виталий Гурков:

Я вот ради интереса заглянул в мировой рейтинг. У мужчин, например, в десятке только трех не азиатов. У женщин, по-моему, на 16-й строчке последняя не азиатка. С чем связан именно такой подъем в странах Азии? Слышал, что в Шанхае или Пекине есть теннисный центр в четыре этажа, где работают более 70 тренеров. Как бороться с китайскими спортсменами? Александр Петкевич:

В ближайшей перспективе очень трудно представить, что их можно будет подвинуть. Причин тому множество. И созданный научно-исследовательский институт развития настольного тенниса в Китае, и огромное количество занимающихся настольным теннисом в Китае. Совсем до недавнего времени это был спорт номер один в Китае. Сейчас подвинул футбол, он вышел на первые позиции. В многомиллионном, многомиллиардном Китае спорт номер один – вы представляете, что это такое.

То, что вы сказали, что в Шанхае есть школа в четыре этажа и 70 тренеров, таких школ, я думаю, десяток. Я сам лично был в трех таких центрах в Шанхае. Сам видел, как на каждом этаже стоит по 40 столов, и таких этажей четыре – получается 160 столов стоит там. Причем достаточно высокого качества. И кондиционирование, и хорошие столы, и рядом проживание, и питание. То есть они этому уделяют огромное внимание. Если посмотреть, сколько детей занимается в одном таком центре, то, наверное, больше чем во всей нашей стране. Есть молодое поколение, но чтобы они подросли до уровня национальной команды, требуется время Кристина Момот:

Если мы вернемся к нашим спортсменам, то получается, что у нас в первой сотне мирового рейтинга двое мужчин и одна женщина. Это как-то можно поменять? Александр Петкевич:

Появились молодые спортсмены, которые пока вроде бы не показывают такой игры и того результата, которые показывали те спортсмены. Ханин был в сотне, сейчас ряд неудачных выступлений отодвинул его назад, он 134-й в мире. Павел Платонов – в принципе, у него сейчас, можно сказать, вторая молодость. Он начал двигаться вперед. И не просто по рейтингу двигаться вперед, игра обрела осмысленность, мудрость, уверенность. Сегодня у него есть и победы хорошие, и содержание очень хорошее игры. У женщин это, как я уже говорил, Триголос и Богданова, на которых мы делаем ставку. За ними есть молодое поколение, но для того, чтобы они подросли до уровня национальной команды и возможности бороться с сильными взрослыми спортсменами, требуется время.

Мы не ожидали такого высокого уровня спортсменов на Belarus Open Виталий Гурков:

На следующей неделе начнется Belarus Open. Кто из знаменитостей планирует посетить турнир, какое количество стран заявлено? Александр Петкевич:

Турнир интересный. И мое мнение, что благодаря тому, что сейчас в нашей стране существует безвизвизовый режим для 80 стран, к нам планируют приехать участники из 50 стран. 307 спортсменов заявлены на этот турнир. Это рекорд за все время проведения. На этот турнир опять приедет большое количество спортсменов из Азии. Первая сеяная на турнире японка Саки Шибата, 27-е место в мировом рейтинге занимает. И вторая сеяная Хина Хаята, японка тоже, 29-й мировой рейтинг у нее. Мы, в принципе, не ожидали такого высокого уровня спортсменов. У мужчин первый сеяный это Лебессон, он 31-й в мире, он три года назад был чемпионом Европы в одиночном разряде. Сильный спортсмен приедет из Словении: Боян Токич, очень опытный, он был призером чемпионата Европы в одиночном разряде и чемпионом Европы в парном разряде.

Виктория Платонова заканчивает выступать. Сыграет только отборочный командный олимпийский турнир Виталий Гурков:

Есть один минус: на нынешнем турнире не будет ни Владимира Самсонова, ни Виктории Павлович. Почему? Александр Петкевич:

Виктория вообще сказала, что она заканчивает выступать. На сегодняшний момент есть с ней договоренность персональная, что она сыграет только отборочный командный олимпийский турнир, который состоится 20-26 января в португальском Гондомаре. И все, на этом она заканчивает. Здесь ей играть не было смысла никакого, потому что она уже приняла решение, что она не играет. Касательно Владимира Самсонова – этот турнир для него ничего не дал бы. Даже если бы он его выиграл, он бы получил меньше очков, чем если он проиграет в первом туре Platinum World Tour. Он очень высоко в рейтинге стоит, ему для того, чтобы что-то заработать, надо просто турнир выиграть. Но вероятность, если он кому-то проиграет, уйти вниз, очень велика. Поэтому из целесообразности играть этот турнир было принято решение его пропустить.