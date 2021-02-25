«Самое главное – это спортсмен, тренер, судья и единая команда». Александр Ботвинник возглавил Белорусскую федерацию бокса
Новости Беларуси. Александр Ботвинник возглавил Белорусскую федерацию бокса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кандидатура была поддержана единогласным решением делегатов очередной отчетно-выборной конференции, которая состоялась 25 февраля в Минске.
Основной своей задачей новый руководитель считает возврат белорусскому боксу статуса приоритетного вида спорта. А это возможно лишь путем завоевания золотой олимпийской медали.
К сожалению, после Игр 2004 года наши мастера кожаной перчатки показывали весьма скромные результаты. Поэтому настало время кардинально менять подходы в работе всего отечественного бокса. Акценты будут сделаны на развитие этого вида в регионах и на резерв.
Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса:
У нас достаточно хорошие результаты, поэтому у нас есть все шансы получить это золото. Я думаю, что мы его получим.
Самое главное – это спортсмен, тренер, судья и единая команда, которая будет реализовывать стратегию развития Белорусской федерации бокса до 2028 года, которая ежегодно будет пересматриваться с учетом текущей ситуации, которая складывается на внешних для нас аренах. В связи с этим мы будем ее корректировать постоянно и оперативно.
Александр Ботвинник три года занимался боксом в столичной СДЮШОР. Затем он сделал акцент на карьеру менеджера и не прогадал. Руководил многими именитыми предприятиями, а на данный момент является первым заместителем генерального директора ОАО «БелАЗ».